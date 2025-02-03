За цим чоловіком тягнеться довгий і кривавий слід. Історія Армена Саркісяна

3 лютого у Москві ліквідований король «тітушок» та смотрящий за окупованими територіями

Сьогодні близько 9 ранку у Москві в елітному житловому комплексі «Алые паруса» стався вибух. Російські медіа повідомили, що вибух могла спричинити граната або саморобний пристрій. Попередньо було відомо про одного загиблого та кількох поранених. За даними російських інформагентств, постраждалий – Армен Саркісян, йому ампутували ногу. Пізніше росЗМІ написали, що Саркісян таки помер.

В епіцентрі вибуху також опинився й ексохоронець президента-втікача Януковича Сергій Шкрябатовський. Бодігард мав українське та російське громадянства. Кілька місяців керував приватною військовою компанією «АрБат».

Колишній охоронець Януковича постраждав від вибуху у Москві фото: Агентство

Також серед постраждалих внаслідок вибуху у столиці Росії, за даними росЗМІ, охоронець Саркісяна Олег Касперович. У нього контузії та численні осколкові поранення. Касперович – експідполковник Збройних сил України; з квітня 2017 року значиться у базі «Миротворець».

Олег Касперович, охоронець Армена Саркісяна, постраждав сьогодні у Москві фото: соцмережі

Варто наголосити: у грудні 2024 року українські силовики повідомили про підозру Армену Саркісяну за вербування вʼязнів Донеччини на війну проти України. Однак за цим чоловіком тягнеться куди довший і кривавіший слід ще з часів Майдану. Подробиці – у свіжому матеріалі «Главкома».

Вулиця імені батька, бокс та медіаактиви

Армен Саркісян більш відомий як «Армен Горлівський» – кримінальний авторитет, причетний до гучних подій в Україні. Народився у Вірменії, а потім переїхав у Горлівку Донецької області. Низка місцевих ЗМІ заявляла про близькість Саркісяна до олігарха Юрія Іванющенка (прізвисько – Юра Єнакієвський). Саркісяна називали «смотрящим» за Горлівкою. Також він був віцепрезидентом Донецької обласної та Горлівської міської Федерацій боксу, мав в активі Червоноармійський машинобудівний завод, ресторан та два ЗМІ: сайти міста Горлівки «06242» та «Горлівська правда».

Один зі штрихів, який зайвий раз вказує на впливовість Саркісяна у Горлівці: там у 2013 році запропонували перейменувати вулицю на честь Нагапета Саркісяна, батька Армена. За які заслуги – невідомо.

Блогер Денис Казанський, який сам із Донецька, нагадує про вплив Саркісяна одним фото, що датоване 2012 роком. Кримінальний авторитет чудово себе почуває у компанії відомих політиків-«регіоналів», які прийшли до влади в Україні.

Убитий 3 лютого 2025 року кримінальний авторитет і зрадник Армен Саркісян поруч нардепкою Тетяною Бахтєєвою та мером Донецька Олександром Лукьянченком. Другий з правого боку донецький авторитет Генадій Узбєк. Помер у Києві у 2023 році

«Король «тітушок»

У Києві під час Революції Гідності Армен Саркісян організовував «тітушок» – найманців, які нападали на активістів Майдану. Також його люди брали участь у проросійських акціях та захопленні адмінбудівель на Донеччині.

Саркісян біля пам'ятника Шевченку у Донецьку, де розташовувався місцевий Євромайдан. Ховаючись за спинами найманців, стежить за ситуацією фото: censor.net

У 2015 році тодішні генпрокурор Віталій Ярема та міністр МВС Арсен Аваков, серед інших, назвали Саркісяна координатором групи «тітушок».

Армена Саркісяна назвали організатором «тітушок» Графіка з брифінгу генпрокурора Віталій Ярема та міністра МВС Арсен Авакова

З 2014 році Саркісян – у бігах, офіційно перебуває у державному розшуку. Силовики інкримінують групі Саркісяна вбивство журналіста газети «Вести» В'ячеслава Веремія. Згодом кримінальний авторитет опинився і в списках Інтерполу.

Після початку війни Росії проти України у 2014 році Саркісян підтримав проросійських бойовиків. Горлівські ЗМІ повідомили, що у 2017 році авторитет повернувся до міста, знову взявши на себе роль тіньового наглядача за окупованою Горлівкою.

У 2018 році ЗМІ сколихнула інформація: нібито у Франції затримали кримінального авторитета Армена «Горлівського». Але ні – це був його повний тезка. Те, що затриманий – «неоригінальний» Армен Саркісян з’ясували під час порівняння відбитків пальців. Інформацію про власне «затримання» спростував і сам вірменин, зазначивши, що перебуває в Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, кримінальний авторитет часів Януковича став головою приватної військової компанії «Вірменський батальйон» (ПВК «АрБат»), що увійшов до складу російських військ. «АрБат» увійшов до бригади «Пятнашка», яка з 2023 року офіційно підпорядковується Міноборони РФ. Бойовики цього батальйону воюють у Курській області, а раніше діяли на Торецькому напрямку. Основу батальйону складають рецидивісти, засуджені за вбивства, розбій та інші тяжкі злочини.

Головне управління розвідки України у 2022 році повідомило, що кримінальний авторитет не тільки «кришує» і віджимає бізнес в Горлівці, а ще і є наглядачем за в’язницями на всій території РФ та тимчасово окупованих територіях України. Звідси стає зрозуміло, чому основний контингент новоствореної ПВК – саме засуджені та рецидивісти. За вербовку Армен Саркісян отримав чергову підозру.

Саркісян був присутнім на «церемонії благословіння» батальону «АртБат» у Вірменській апостольській церкві у Москві фото: Facebook Azer Hesenov

На цьому фото також присутній російський бізнесмен вірменського походження Самвел Карапетян (на задньому фоні у чорному костюмі – «Главком»). Саме його називають власником ПВК «АрБат». Карапетян володіє компанією «Ташир Холдинг», афілійованою з «Газпромом». Вона у свою чергу контролює «Електричні мережі Вірменії».

Сфери «віджиму» бізнесу Арменом Саркісяном розширилися на «новоокуповані» території РФ з початку повномасштабного вторгнення. Наприклад, інший зрадник України, сепаратист Павло Губарєв розповів російським ЗМІ про те, що Саркісян грабував підприємців у Херсоні, заявивши тодішній гауляйтерці Катерині Губарєвій, що він – новий «смотрящий» за Херсонщиною.

Також Саркісян поширював свої сфери впливу й на молодіжний сектор з тимчасово окупованих територій України. Зокрема, його титрували як очільника федерації боксу «ДНР»; він відвідував дитячі спортивні заходи, роздаючи молодим боксерам спортивний інвентар. Фактично ж мова йшла про підготовку нового покоління злочинної організації Саркісяна.

Армен Саркісян приїхав в окупований Бердянськ Запорізької області скриншот: Instagram сторінка Федерація боксу «ДНР»

Бізнес Саркісяна

«Главком» дослідив бізнес Армена Саркісяна. Згідно з російськими реєстрами, людина з таким ПІБ є генеральним директором, зареєстрованого 1 січня 2024 року благодійного фонду «Руки помощи Арбата». Зареєстрований БФ в окупованому Донецьку, на бульварі Пушкіна, 30. Благодійний фонд за офіційною версією допомагає дитячим спортивним організаціям на окупованих територіях, активно просуваючи пропагандистські ідеї «СВО».

Знову ж мова йде виключно про підготовку заміни нинішнім бандидатам угруповань Саркісяна, а не про соціальні проєкти.

Благодійний фонд кримінального авторитета Саркісяна дає гроші на виїзди дитячих спортивних секцій до Росії скриншот: ВКонтакте «Трибунал»

Вірменин також є засновником п’яти організацій, коротке досьє на кожну з них описує сфери діяльності, в які проник загиблий і динаміку їх розширення:

ТОВ «АБ Групп» зі статутним капіталом у 75 млн рублів (частка Саркісяна у фірмі – 99,64%). Дохід за 2023 рік склав 4 млн рублів. Зареєстрована у Москві, займається капіталовкладеннями;

ТОВ «Корнер» зі статутним капіталом у розмірі 10 тис. рублів. Зареєстрована у Макіївці у 2022 році, основний вид діяльності – виробництво коксу. Дохід за 2023 рік – 369 тис. рублів;

ТОВ «Производственно-коммерческая фирма «Эксперт-груп». Статутний капітал – 3,5 млн рублів. Фірма зареєстрована у 2022 році в Донецьку, частка Саркісяна у ній складає 100%. Дохід за 2023 рік склав 1 млн рублів;

ТОВ «Терра Актив», частка Саркісяна – 20%. Створена у 2024 році на Херсонщині, в заповіднику Асканія-Нова. Сфера діяльності – сільськогосподарська діяльність, тваринництво, риболовля, виробництво консервів, масла, морозива, вина тощо. Доходи цієї фірми сьогодні невідомі;

ТОВ «Арбат Сити», створена торік у Донецьку. Судячи з КВЕДів, це – клінінгова фірма, в якій Армен Саркісян має 50%.

Бізнесове дерево зв’язків Армена Саркісяна джерело: list-org.com

***

І насамкінець несподіваний заключний акорд сьогоднішньої історії з загибеллю кримінального авторитета.

Терористи з ДШРГ «Русич» – про смерть горлівського кримінального авторитета Армена Саркісяна скриншот: Telegram канал ДШРГ «Русич»

Російське неонацистське військове угрупування, диверсійно-штурмова розвідувальна група «Русич» відреагувало на смерть Саркісяна ось як: терористи написали у своєму Telegram каналі, що «блатні», «смотрящі» та інша падаль у нормальному суспільстві існувати не повинні».

Маргарита Огнева, «Главком».