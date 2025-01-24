Туреччина планує побудувати 12 атомних реакторів до 2050 року

Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарслан Байрактар ​​розповів про масштабні плани країни щодо розвитку ядерної енергетики. Під час візиту до турецького Сінопу він оглянув майданчик для будівництва нової атомної електростанції (АЕС) і провів зустріч зі студентами, які навчаються в галузі ядерної фізики. Про це пише турецьке видання Milliyet.

Згідно з заявою Байрактара, до 2050 року Туреччина планує збудувати 12 ядерних реакторів із загальною потужністю 20 ГВт. До списку ключових проєктів входять АЕС «Аккую», що вже будується в Мерсіні, запланована станція в Синопі і ще одна в регіоні Фракія. Додатково Туреччина має намір впроваджувати малі модульні реактори (SMR) як гнучкіше рішення для енергетики.

Міністр назвав ядерну енергетику «енергією майбутнього» і наголосив на її важливості не тільки для виробництва електроенергії, а й для наукових, а також промислових застосувань. Одним із пріоритетів Туреччини стане створення дослідницьких реакторів та розвиток локального виробництва ядерного палива.

Особлива увага буде приділятись питанням безпеки. Байрактар ​​наголосив, що будівництво та експлуатація всіх ядерних об'єктів будуть відповідати міжнародним стандартам. Він також наголосив на важливості підготовки кваліфікованих кадрів та розширенні локального виробництва обладнання для ядерної галузі.

До слова, Росія століття контролюватиме стратегічний об’єкт інфраструктури в Туреччині. Фтомна електростанція «Аккую», яку будує «Росатом», фактично належить Російській Федерації. Вона зберігає контрольний пакет акцій, але несе всі фінансові, операційні та будівельні ризики.