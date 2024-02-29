Загибель воїнів 73-го морського центру ССО, Конгрес США досяг угоди для уникнення шатдауну: головне за ніч

Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами загинули воїни 73 морського центру спеціальних операцій

Лідери Конгресу США досягли угоди щодо кількох законопроєктів у рамках бюджетної резолюції, яка дозволить зрушити терміни часткової зупинки роботи кількох міністерств. Суд штату Іллінойс заборонив експрезиденту США Дональду Трампу брати участь праймеріз республіканців у цьому штаті через його роль у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року. Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами загинули воїни 73 морського центру спеціальних операцій. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 29 лютого, щоб ви були в курсі головних подій.

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ССО повідомили про загибель на бойовому завданні воїнів 73-го морського центру

Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами загинули воїни 73 морського центру спеціальних операцій. Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Telegram.

«Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання воїни прийняли свою останню битву назавжди залишившись у строю», – йдеться у повідомленні.

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У Командуванні також зазначають, що героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суші, на морі та в глибокому тилу противника – це щоденний внесок воїнів у перемогу над ворогом.

Землетрус біля острова Зміїний

28 лютого стався землетрус у Чорному морі неподалік острова Зміїний. Про це повідомляє головний центр спеціального контролю.

Землетрус стався приблизно о 19 годині. Зазначається, що було зареєстровано землетрус з Чорного моря, у 17 км на південь від острова Зміїний. Магнітуда становила 2,7 за шкалою Ріхтера. Поштовхи зафіксували на глибині 5 км.

За словами співробітників, коливання можуть відчувати мешканці верхніх поверхів, що знаходяться усередині приміщення.

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«За розрахунками, землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до "ледве відчутних". Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах», – йдеться у повідомленні.

Вісім країн ЄС вимагають запровадити санкції проти Росії через смерть Навального

Вісім країн Європейського союзу вимагають введення санкції проти російських суддів та прокурорів через смерть опозиціонера Олексія Навального, пише Reuters.

За даними ЗМІ, міністри закордонних справ Чехії, Естонії, Фінляндії, Литви, Латвії, Польщі, Швеції та Румунії підписали та направили лист із закликом введення санкцій проти судової системи Росії главі дипломатії ЄС Жозепу Боррелю.

Неназвані офіційні особи розповіли виданню, що лист також підтримали Нідерланди, Франція, Ірландія та Данія.

«Смерть Навального – ще одна ознака наростаючих і систематичних репресій у Росії. Це вимагає колективних дій. Ми вважаємо, що є вагомі підстави для запровадження окремого режиму санкцій стосовно Росії, спрямованого на врегулювання ситуації в країні», – йдеться у листі.

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Санкції пропонують запровадити проти тих, хто причетний до політично вмотивованих рішень проти членів громадянського суспільства та опозиції і їхнього подальшого затримання. Це, зокрема, відповідальні особи у судовій системі.

Лідери Конгресу досягли угоди, щоб уникнути шатдауну

Лідери Конгресу США досягли угоди щодо кількох законопроєктів у рамках бюджетної резолюції, яка дозволить зрушити терміни часткової зупинки роботи кількох міністерств. Про це повідомляє Politico.

Члени Конгресу уклали тимчасову угоду щодо законопроєктів, які стосуються, зокрема, фінансування Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів, а також міністерства житлового будівництва та міського розвитку.

При цьому шатдаун Пентагону та міністерств внутрішньої безпеки, праці, охорони здоров'я та освіти конгресмени домовилися відкласти до 22 березня. Сенат і Палата представників мають лише два дні на те, щоб прийняти тимчасові резолюції, інакше 2 березня може статися часткова зупинка діяльності уряду.

Як відомо, шатдаун у США настає у тому випадку, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент своїм підписом затвердити фінансування роботи федеральних органів влади.

Держдеп США відреагував на заклик Придністров'я до Росії щодо «захисту»

Сполучені Штати Америки підтримують суверенітет Молдови та стежать за подіями навколо так званої «Придністровської Молдавської Республіки» («ПМР»). Про це заявив на брифінгу речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Міллер зазначив, що США спостерігають за діями Росії та Придністров'я, оскільки Москва грає дедалі більш агресивну та дестабілізуючу роль у Європі.

«Ми твердо підтримуємо Молдову, суверенітет та територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів», – додав речник Держдепартаменту США.

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Ще один штат США заборонив Трампу брати участь у виборах

28 лютого суд штату Іллінойс заборонив експрезиденту США Дональду Трампу брати участь праймеріз республіканців у цьому штаті через його роль у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Трамп має короткий період часу для подачі апеляції.

«Несподіване рішення, ухвалене в середу, з'явилося в той час, коли аналогічний антитрампівський позов з Колорадо перебуває на розгляді у Верховному суді США, який, як очікується, відхилить аргументи про те, що Трампу заборонено обіймати посаду президента», – пише CNN.

Окружний суддя Кук Трейсі Портер значною мірою покладалася на попередній висновок Верховного суду Колорадо, назвавши аргументацію штату Колорадо «переконливою».

«Суд також усвідомлює масштаби цього рішення і його вплив на майбутні праймеріз в Іллінойсі», – написала Портер. – Виборча рада штату Іллінойс повинна вилучити Дональда Трампа з бюлетеня на праймеріз 19 березня 2024 року або зробити так, щоб всі голоси, подані за нього, були анульовані».

Іллінойс став третім штатом, де Трампа викреслили з виборчих бюлетенів, після Колорадо і Мейна. Але ці рішення були призупинені в очікуванні апеляції у справі Колорадо до Верховного суду США.