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Скільки коштуватиме відбудова та модернізація України? Шмигаль відповів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Скільки коштуватиме відбудова та модернізація України? Шмигаль відповів
Концепція уряду передбачає створення двох фондів в розмірі $1 трлн
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Шмигаль окреслив два стратегічних завдання, які стоять перед Україною

Відбудова та модернізація України буде коштувати $1 трлн на період у 14 років. Про це зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на засіданні Української платформи донорів міністерського рівня в межах URC-2025, передає «Главком».

«Наша концепція передбачає створення двох фондів в розмірі $1 трлн. Перший – це «Фонд Україна» на $540 млрд, адже саме стільки за оцінкою Світового банку коштуватиме відбудова України. Цей фонд формуватиметься за рахунок конфіскованих російських активів, а також спеціального податку на експорт російської сировини. Другий фонд – це Європейський структурний фонд на підтримку України обсягом $460 млрд. Це буде платформою для інвестицій європейського приватного сектору в українське виробництво», – йдеться у заяві.

Шмигаль також окреслив два стратегічних завдання, які стоять перед Україною: підтримувати і посилювати санкційний тиск на Росію, а також забезпечити достатню кількість фінансових ресурсів, аби країна могла протистояти російській агресії та пов’язаними з нею викликами.

«Спільними з партнерами зусиллями Україна подолала більшість фінансових викликів. Ми запустили фінансовий механізм ERA для використання російських заморожених активів. Виконуємо програму з МВФ. Маємо достатній обсяг ресурсів, щоб покрити дефіцит державного бюджету у 2025 році. Обговорили залучення фінансової підтримки на 2026-й та 2027-й роки. Готуємося до різних сценаріїв», – додав прем'єр.

Раніше повідомлялося, що Україна потребує понад $40 млрд міжнародної підтримки до 2026 року. За словами премʼєра, уряд наприкінці червня подав зміни до закону про державний бюджет, де передбачив збільшення видатків на обороноздатність країни майже на $10 млрд, що допоможе ефективно протидіяти ворогу. «Загальний фінансовий ресурс на оборону та безпеку у 2025 році складе майже $50 млрд. Це 26% ВВП», – розповів Шмигаль.

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Теги: Денис Шмигаль економіка

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