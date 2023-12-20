Українці не проти покарання для корупціонерів навіть із порушенням законів: результати опитування

Більшість громадян за прискорення покарання не дивлячись на порушення законів

Корупція в Україні залишається одним з найбільших подразників у суспільстві

Понад половина українців (55%) хочуть якнайшвидшого покарання корупціонерів, навіть якщо це буде через порушення законів. Про це свідчать результати опитування КМІС.

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Іншої думки, що треба карати за законом, навіть якщо це буде довго, дотримуються 42% українців. Решта 3% респондентів не визначилися зі своєю думкою.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, корупція лишається одним із найбільших подразників в українському суспільстві, тому більшість українців вимагають покарання корупціонерів навіть з порушенням законів. «Насправді це є тривожною тенденцією, оскільки входить у суперечність з розбудовою сучасної європейської правової держави», – заявив він.

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За словами Грушецького, останні викриття окремих чиновників здатні лише на певний час бути аргументом, що боротьба з корупцією дійсно ведеться. Він додав, що громадськість очікує на «реальні вироки та реальну відповідальність».

Нагадаємо, переважна більшість українців вважають основними проблемами нашої країни станом на сьогодні війну, корупцію та безробіття. 81,3% опитуваних назвали основною проблемою України війну з Росією. Трохи менше (80%), заявили, що вважають такою корупцію.