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Росія причетна до бунту Каталонії? Іспанія почала розслідування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Росія причетна до бунту Каталонії? Іспанія почала розслідування
Каталонія проголосила незалежність від Іспанії
фото: з відкритих джерел

Підозрюваними у справі проходять 11 каталонських політиків

Правоохоронці розпочали розслідування справи, пов'язаної з імовірним втручанням Росії в події навколо Каталонії, де 2017 року було зроблено спробу проголошення незалежності від Іспанії. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Підставою для відкриття справи стали численні факти, зібрані останніми роками спецслужбами Іспанії. Керівник слідчого суду №1 Барселони Хоакін Агірре вважає, що РФ надавала підтримку сепаратистам. Підозрюваними у справі проходять 11 каталонських політиків і чиновників, зокрема колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон і його найближчі соратники.

Агірре додав, що РФ бажає дестабілізувати політично й економічно країни Європейського союзу, адже Кремль здійснював аналогічні спроби щодо інших держав.

У 2017 році Каталонія провела референдум про незалежність, який іспанський уряд визнав незаконним. Попри це, каталонський парламент проголосив незалежність, що призвело до втручання іспанської влади.

Мадрид узяв прямий контроль над регіоном, розпустивши каталонський уряд. Лідерів сепаратистів заарештували, а деякі, включно з Карлесом Пучдемоном, втекли за кордон, щоб уникнути судового переслідування.

Варто нагадати, що Кремль займається зловмисною діяльністю і намагається впливати на країни Європи.

Нагадаємо, у каталонському місті Сан-Кугат-дель-Вальєс король Іспанії Філіп VI оголошений персоною нон ґрата через його підтримку позиції уряду про результати референдуму про незалежність Каталонії.

Також очільника уряду Каталонії, який виступає за незалежність, позбавили депутатського мандата.

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Теги: Іспанія вибори в Іспанії сепаратизм росія

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