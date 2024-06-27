Членство України в ЄС: Зеленський із Брюсселю анонсував гарні новини

Володимир Зеленський: «Ми підпишемо одразу три безпекові угоди, одна з яких – із Європейським Союзом загалом»

Саміт ЄС відбудеться у Брюсселі в четвер і п’ятницю, 27-28 червня

Сьогодні, 27 червня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Брюсселя. Підпише ще три двосторонні безпекові угоди. За словами президента, Україна розпочала фактичні переговори щодо членства в ЄС. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні я в Брюсселі, щоб взяти участь у засіданні Європейської ради та подякувати всім лідерам Європи за єдність і за підтвердження незворотності нашого європейського курсу», – зазначив Зеленський.

Глава держави анонсував зустріч з очільниками ЄС і держав-членів. «Проведу двосторонні переговори. Ми підпишемо одразу три безпекові угоди, одна з яких – із Європейським Союзом загалом. Вона вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині. Кожен крок – заради наближення нашої історичної мети – миру та процвітання у спільному європейському домі», – уточнив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Україна та Європейський Союз підпишуть безпекову угоду в четвер, 27 червня, під час саміту лідерів.

Зазначимо, саміт ЄС відбудеться у Брюсселі в четвер і п’ятницю, 27-28 червня.

Нагадаємо, Україна та Європейський союз можуть підписати угоду про гарантії безпеки вже найближчими днями. Проєкт безпекової угоди між Україною і Євросоюзом містить два основні розділи щодо безпекових гарантій, кожен із яких налічує дев’ять пунктів.