Чому українці не повертаються з-за кордону? Асоціація, яку очолює Кличко, назвала «винних»

Виконавчий директор Асоціації міст України: Просто одному міністерству треба виконати свою роботу

Виконавчий директор Асоціації міст України (АМУ) Олександр Слобожан зауважив, що багато українців, які вимушено виїхали за кордон через війну, досі не повертаються додому. Причиною цього, за його словами, є не лише безпека та відновлення інфраструктури, але й незадовільна робота деяких державних органів. Про це він зазначив у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», опублікованому на «Главкомі».

«Знаєте, чому в 2023 році більшість українців прийняла рішення не повертатись? Уявіть, мама з двома дітьми, яка перебуває у Варшаві, дзвонить до вчительки звільненої території і питає: як ви там? Вона просто не впевнена, чи повертатися їй. Вчителька розповідає, що все безпечно, йде відбудова, але «вчителі, не впевнені, як їм бути, не знають, чи будуть працювати наступного навчального року». Справа в тому, що у школах не отримали інформацію про те, чи буде фінансування», – розповів виконавчий директор АМУ.

Олександр Слобожан зауважує, що після такої інформації батьки віддають своїх дітей у школу за кордон та не повертаються додому. Причиною, за його словами, є те, що Міністерстві освіти не розподілило обсяг освітньої субвенції на рік між громадами:

«Що робить тоді мама? Віддає своїх дітей у варшавську школу. Ось вам конкретний приклад, де не треба величезних грошей, геніальної роботи, механізмів і залучення міжнародних партнерів. Просто одному міністерству треба виконати свою роботу».

Слобожан зазначив, що АМУ запропонувала схвалити концепцію відновлення місцевого самоврядування уряду, парламенту і Офісу президента, але поки що не отримала відповіді: «Хоча в керівництві Ради Європи дали чітко зрозуміти, що документ має бути прийнятий. Інакше всі розмови про повернення українців залишаться тільки розмовами».

Виконавчий директор Асоціації міст України наголошує, що західні партнери рекомендували не перешкоджати українським муніципалітетам налагоджувати партнерські зв'язки з європейськими і американськими партнерами.

«Другий блок – створення безпечних умов та відбудова інфраструктури. У звіті Європейської комісії також вказаний так званий «нульовий перехід». Це вирішення застарілих проблем з компенсацією різниці в комунальних тарифах, відповідно, і підтримкою цього комунального сектора економіки. Третє – прозорий розподіл фінансів. ЄС виділив майже мільярд євро, щоб підтримати громади, які постраждали від російської агресії. Натомість український уряд 9 місяців не може розподілити ці кошти», – зазначив виконавчий директор асоціації.

Слобожан також розповів, що роблять мери для повернення людей в їхні міста та селища: «Мери почали з ургентної роботи ще з 2022 року, коли передусім зверталися до побратимів в Європі. За підтримки мера Зіндельфінгена в Німеччині ми створили платформу City4City, коли український муніципалітет отримував від свого побратима гуманітарну або іншу допомогу. Другий етап пішов набагато складніший – це залучення фінансування на відновлення інфраструктури».

Олександр Слобожан наголосив, що будь-який відбудований об'єкт, ліквідація наслідків ракетних атак, підключення міст до світла, тепла, води – це все кошти місцевого бюджету, або залучені від міжнародних партнерів.

«Наприклад, Мінфін переконує парламент вилучити реверсну дотацію у громад у 2025 році (кошти, які місцеві бюджети передають до держбюджету для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій, – «Главком»). Уявіть собі Покровськ зараз. Місто займається евакуацією людей, релокацією бюджетних установ, а Міністерство фінансів пропонує забрати у Покровська 30% коштів його бюджету через реверсну дотацію», – зауважив виконавчий директор АМУ.

Раніше, експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький стверджував, що відповідальність за створення умов для повернення українців з-за закордону має лежати на громадах, а не на міністерствах. Олександр Слобожан підтримує цю заяву.

«Завдання міністерства якраз буде в тому, щоб не продукувати такі ідеї, як позбавити громади 64% податку на доходи фізичних осіб, реверсної дотації», – наголосив Слобожан.

Асоціація міст України (АМУ) – всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, що представляє позицію та захищає інтереси місцевого самоврядування, веде від імені громад діалог з органами державної влади на всіх рівнях. Створена 1992 року за ініціативи міських голів. Від 23 січня 2016 року головою АМУ є мер столиці Віталій Кличко.

Нагадаємо, що найбільша ймовірність повернення українців з-за кордону є серед висококваліфікованих фахівців. Про це повідомила очільниця Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова в інтервʼю виданню NV.

Також майже 25% українських біженців планують оселитися за кордоном в довгостроковій перспективі. Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Центром міжнародних інституційних порівнянь і міграційних студій при Інституті Ifo в Мюнхені