Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чому українці не повертаються з-за кордону? Асоціація, яку очолює Кличко, назвала «винних»

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чому українці не повертаються з-за кордону? Асоціація, яку очолює Кличко, назвала «винних»
Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан пояснив, як повернути українців з-за кордону
фото: П'ятихатська міська рада

Виконавчий директор Асоціації міст України: Просто одному міністерству треба виконати свою роботу

Виконавчий директор Асоціації міст України (АМУ) Олександр Слобожан зауважив, що багато українців, які вимушено виїхали за кордон через війну, досі не повертаються додому. Причиною цього, за його словами, є не лише безпека та відновлення інфраструктури, але й незадовільна робота деяких державних органів. Про це він зазначив у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», опублікованому на «Главкомі».  

«Знаєте, чому в 2023 році більшість українців прийняла рішення не повертатись? Уявіть, мама з двома дітьми, яка перебуває у Варшаві, дзвонить до вчительки звільненої території і питає: як ви там? Вона просто не впевнена, чи повертатися їй.  Вчителька розповідає, що все безпечно, йде відбудова, але «вчителі, не впевнені, як їм бути, не знають, чи будуть працювати наступного навчального року». Справа в тому, що у школах не отримали інформацію про те, чи буде фінансування», – розповів виконавчий директор АМУ.

Олександр Слобожан зауважує, що після такої інформації батьки віддають своїх дітей у школу за кордон та не повертаються додому. Причиною, за його словами, є те, що Міністерстві освіти не розподілило обсяг освітньої субвенції на рік між громадами:

«Що робить тоді  мама? Віддає своїх дітей у варшавську школу. Ось вам конкретний приклад, де не треба величезних грошей, геніальної роботи, механізмів і залучення міжнародних партнерів. Просто одному міністерству треба виконати свою роботу».

Слобожан зазначив, що АМУ запропонувала схвалити концепцію відновлення місцевого самоврядування уряду, парламенту і Офісу президента, але поки що не отримала відповіді: «Хоча в керівництві Ради Європи дали чітко зрозуміти, що документ має бути прийнятий.  Інакше всі розмови про повернення українців залишаться тільки розмовами». 

Виконавчий директор Асоціації міст України наголошує, що західні партнери рекомендували не перешкоджати українським муніципалітетам налагоджувати партнерські зв'язки з європейськими і американськими партнерами.

«Другий блок – створення безпечних умов та відбудова інфраструктури. У звіті Європейської комісії також вказаний так званий «нульовий перехід». Це вирішення застарілих проблем з компенсацією різниці в комунальних тарифах, відповідно, і підтримкою цього комунального сектора економіки. Третє – прозорий розподіл фінансів. ЄС виділив майже мільярд євро, щоб підтримати громади, які постраждали від російської агресії. Натомість український уряд 9 місяців не може розподілити ці кошти», – зазначив виконавчий директор асоціації.  

Слобожан також розповів, що роблять мери для повернення людей в їхні міста та селища: «Мери почали з ургентної роботи ще з 2022 року, коли передусім зверталися до побратимів в Європі. За підтримки мера Зіндельфінгена в Німеччині ми створили платформу City4City, коли український муніципалітет отримував від свого побратима гуманітарну або іншу допомогу. Другий етап пішов набагато складніший – це залучення фінансування на відновлення інфраструктури».

Олександр Слобожан наголосив, що будь-який відбудований об'єкт, ліквідація наслідків ракетних атак, підключення міст до світла, тепла, води – це все кошти місцевого бюджету, або залучені від міжнародних партнерів.

«Наприклад, Мінфін переконує парламент вилучити реверсну дотацію у громад у 2025 році (кошти, які місцеві бюджети передають до держбюджету для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій, – «Главком»). Уявіть собі Покровськ зараз. Місто займається евакуацією людей, релокацією бюджетних установ, а Міністерство фінансів пропонує забрати у Покровська 30% коштів його бюджету через реверсну дотацію», – зауважив виконавчий директор АМУ.

Раніше, експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький стверджував, що відповідальність за створення умов для повернення українців з-за закордону має лежати на громадах, а не на міністерствах. Олександр Слобожан підтримує цю заяву.

«Завдання міністерства якраз буде в тому, щоб не продукувати такі ідеї, як позбавити громади 64% податку на доходи фізичних осіб, реверсної дотації», – наголосив Слобожан.

Асоціація міст України (АМУ) – всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, що представляє позицію та захищає інтереси місцевого самоврядування, веде від імені громад діалог з органами державної влади на всіх рівнях. Створена 1992 року за ініціативи міських голів. Від 23 січня 2016 року головою АМУ є мер столиці Віталій Кличко.

Нагадаємо, що найбільша ймовірність повернення українців з-за кордону є серед висококваліфікованих фахівців. Про це повідомила очільниця Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова в інтервʼю виданню NV.

Також майже 25% українських біженців планують оселитися за кордоном в довгостроковій перспективі. Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Центром міжнародних інституційних порівнянь і міграційних студій при Інституті Ifo в Мюнхені

Читайте також:

Теги: війна українці Україна кордон Віталій Кличко Міністерство освіти і науки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сі Цзіньпін хоче, щоб Китай до 2049 року став наймогутнішою державою у світі
Навіщо Китай хоче бути посередником між Україною та РФ: Welt розкрила наміри Піднебесної
16 жовтня, 11:18
Запровадження європейського екологічного мита (CBAM) буде коштувати Україні мільярди доларів – GMK Center
Через європейське екологічне мито Україна може втратити $4,6 млрд експортного доходу – GMK Center
20 жовтня, 11:47
ППО, артилерійські системи та боєприпаси: США надали Україні пакет допомоги на $425 млн
ППО, артилерійські системи та боєприпаси: США надали Україні пакет допомоги на $425 млн
16 жовтня, 20:50
У межах оновленої програми базової підготовки новобранців навчають використовувати безпілотники
ЗСУ збільшать тривалість підготовки мобілізованих
19 жовтня, 15:11
Завершення виборів у США може призвести до поганих наслідків
Американці готуються до громадянської війни після виборів? Дані опитування
25 жовтня, 18:18
Державний гімн Киргизстану було затверджено 18 грудня 1992 року невдовзі після виходу зі складу СРСР
Злякалися навіть птахи. Киргизстан вирішив змінити гімн
25 жовтня, 19:30
Ворог пошкодив багатоповерхівки та приватні житлові будинки
Окупанти вдарили по Херсону: є загиблі та поранені
28 жовтня, 10:03
Росія продовжує вербувати велику кількість новобранців для підтримки своїх операцій на півдні України
Британська розвідка назвала причини пришвидшеного просування військ РФ
5 листопада, 15:20
Зеленський відзначив державними нагородами українських захисників
В Ужгороді Зеленський відвідав військових, які проходять реабілітацію (фото)
30 жовтня, 20:48

Суспільство

Чому українці не повертаються з-за кордону? Асоціація, яку очолює Кличко, назвала «винних»
Чому українці не повертаються з-за кордону? Асоціація, яку очолює Кличко, назвала «винних»
Легендарний пранкер Майор Чорнобаєв розказав про специфіку спілкування телефоном з росіянами
Легендарний пранкер Майор Чорнобаєв розказав про специфіку спілкування телефоном з росіянами
Зустрів початок повномасштабної війни на передовій. Згадаймо підполковника Ігоря Легкого
Зустрів початок повномасштабної війни на передовій. Згадаймо підполковника Ігоря Легкого
Пустий бланк з печаткою: в Україні нова схема ухилення від мобілізації
Пустий бланк з печаткою: в Україні нова схема ухилення від мобілізації
Скільки немовлят народилося в Україні за 2024 рік: статистика
Скільки немовлят народилося в Україні за 2024 рік: статистика
В ООН визначили «Найкращі туристичні села»: які українські населені пункти увійшли до переліку
В ООН визначили «Найкращі туристичні села»: які українські населені пункти увійшли до переліку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2024
11K
Прогноз магнітних бур на 16-18 листопада: якою буде сонячна активність
8187
Чим нині займається авторка медреформи Уляна Супрун (фото)
8184
Зарплати в Польщі порівняно з іншими країнами ЄС: статистика
5799
Шольц вперше за два роки провів переговори з Путіним: перші подробиці

Новини

Чому американці обрали Трампа? Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун знайшла пояснення
Сьогодні, 07:00
Росіяни вдарили дронами по Києву, до України прибув глава МЗС Японії: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно з проясненнями і без опадів: прогноз погоди на 16 листопада
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала майже три години
Сьогодні, 04:07
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Чим нині займається авторка медреформи Уляна Супрун (фото)
Вчора, 21:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua