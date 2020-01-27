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    Економіка та фінанси

    Стало відомо, які банкноти євро найчастіше підробляють

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    Найчастіше підробляли банкноти у 20 і 50 євро&nbsp; - Стало відомо, які банкноти євро найчастіше підробляють
    Найчастіше підробляли банкноти у 20 і 50 євро 

    Більшість підробок (96,4%) виявляли у країнах єврозони

    У другому півріччі 2019 року з обігу вилучили 308 тисяч підроблених банкнот євро, що на 22,7% більше у порівнянні з першою половиною минулого року.

    Про це йдеться у повідомленні Європейського центрального банку.

    Там зазначають, що кількість підробок залишається дуже низькою у порівнянні з кількістю справжніх банкнот, що знаходяться в обігу.

    За даними ЄЦП, найчастіше підробляли банкноти у 20 і 50 євро — у понад 70% випадків. Більшість підробок (96,4%) виявляли у країнах єврозони.

    Наразі, як повідомляється, в обігу перебуває близько 24 млрд паперових банкнот євро загальною вартістю близько 1,3 трлн євро.

    В ЄЦП нагадують, що «використання підробок для виплат є кримінальним злочином, яке може призвести до кримінальної відповідальності».

    В Україні, за даними Національного банку, у 2019 році виявили дещо більше підроблених банкнот, аніж роком раніше. Найчастіше підробляли банкноти номіналом 500 гривень.

    До слова, місяць тому в Україні ввели в обіг монети номіналом 5 гривень.

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