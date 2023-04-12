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Світовий банк надає Україні $200 млн. на відновлення енергетики – Шмигаль

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Світовий банк надає Україні $200 млн. на відновлення енергетики – Шмигаль
Денис Шмигаль підписав угоду з віцепрезиденткою Світового банку Анною Б’єрде
фото з Telegram Дениса Шмигаля

Залучені від Світового банку кошти будуть направлені на відбудову електромережі та систем теплопостачання

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, під час візиту до Вашингтону, підписав угоду з віцепрезиденткою Світового банку Анною Б’єрде. Згідно документу, Світовий банк надасть Україні $200 млн на відновлення енергетики.

Проце глава Уряду повідомив в Телеграмі.

«Залучені від Світового банку кошти будуть направлені на відбудову електромережі та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та містах Чернігівської області», – зазначив Шмигаль.

На зустрічі з представникам Світового банку глава уряду також обговорив спільну роботу в межах міжвідомчої платформи координації донорів (фінансовий рамштайн).

«Спільно зі Світовим банком готуємо до реалізації і проєкт страхування воєнних ризиків для іноземних інвестицій. Це ключовий інструмент, аби залучити ці інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни», – зауважив прем'єр.

Глава Уряду подякував партнерам зі Світового банку за підтримку України та програми відновлення, яка стане найбільшим проєктом відбудови в Європі з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 12 квітня, прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки. Там у нього заплановано ряд зустрічей. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі. Шмигаль повідомив, що очікує від поїздки чергову військову та санкційну підтримку. Окрім цього – нові домовленості щодо підтримки України.

 

 

Теги: Світовий банк енергетика Денис Шмигаль

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