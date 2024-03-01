Допомога Україні: Білий дім дав обіцянку

Байден продовжує наполегливо добиватися, щоб Конгрес ухвалив законопроєкт із додатковим фінансуванням потреб національної безпеки

Адміністрація президента США обіцяє і надалі наполегливо тиснути на Конгрес для того, щоб зрештою ухвалити пакет з додатковим фінансуванням потреб національної безпеки Америки, який містить також понад $60 млрд допомоги Україні. Про це заявила перша заступниця речника Білого дому Олівія Делтон, передає «Укрінформ».

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«Президент продовжує наполегливо добиватися, щоб Конгрес ухвалив законопроєкт із додатковим фінансуванням потреб національної безпеки. Це в буквальному сенсі – єдиний шлях, за допомогою якого ми можемо забезпечити Україну ресурсами, боєприпасами, зброєю, потрібними їй для захисту від агресії РФ», – зауважила представниця Білого дому.

Делтон підкреслила, що інших варіантів профінансувати допомогу США Україні немає.

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«Тож ми продовжимо тиснути на Конгрес, щоб він діяв. Кожен день затягування з ухваленням законопроєкту з додатковим фінансуванням – це гарний день для Росії і поганий для України. І ми не можемо так це залишати»,- наголосила представниця адміністрації Байдена.

Раніше повідомлялося, що Конгрес повернеться до питання допомоги Україні після того як американський уряд отримає фінансування.

До слова, республіканець Браян Фіцпатрік готує спробу обійти спікера Палати представників США Майка Джонсона, щоб домогтися ухвалення допомоги Україні.

Нагадаємо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

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Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер за підсумками зустрічі розповів, що спікер Палати представників Майк Джонсон неоднозначно дав зрозуміти, що хоче уникнути шатдауну (тимчасового припинення роботи американського уряду через те, що бюджет не ухвалили у встановлені терміни).

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс після переговорів також зазначив, що є оптимізм у питанні уникнення шатдауну.

Також Шумер розповів, що нове фінансування допомоги Україні стало «напруженим» компонентом переговорів у Білому домі.

За словами лідера демократів у Сенаті, спікера Джонсона закликали винести на голосування законопроєкт з грошима для нашої країни. «Це в його руках (Джонсона – «Главком»)», – додав Шумер.

Зокрема, спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон після зустрічі з іншими лідерами Конгресу й президентом Джо Байденом у Білому домі заявив, що й далі вважає пріоритетом розв'язання питання захисту кордону.