Кума Зеленського отримала 27 млн грн з держбюджету на власне телешоу

На шоу «Тихий вечір», яке виходить на телеканалі «Дім», планували виділити з держбюджету понад 32 млн грн

Колишня партнерка президента Зеленського по студії «Квартал 95» Олена Кравець отримала з державного бюджету понад 27 млн грн на створення авторського вечірнього шоу «Тихий вечір», яке виходить на телеканалі «Дім». Про це йдеться у тендері, розміщеному на електронному майданчику закупівель Prozorro.

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Тендер було оголошено ще 20 січня 2023 року. Планувалося, що з бюджету виділять понад 32 млн грн.

Планувалося, що з бюджету виділять понад 32 млн грн на шоу «Тихий вечір», фото: скріншот

Проте вже 28 листопада до договору було внесено зміни, оскільки «сторони дійшли згоди про зменшення обсягу закупівлі та погодили зменшити загальну ціну договору на 5 328 000 грн». Так, на розробку програми виділять 27 528 000 грн.

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Нагадаємо, що розважальне шоу побудоване на спілкуванні ведучих із відомими людьми. За цей рік у гостях в Олени Кравець були різні люди – від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, до коміків з YouTube-каналу «Леви на джипах».

28 листопада до договору було внесено зміни, оскільки «сторони дійшли згоди про зменшення обсягу закупівлі та погодили зменшити загальну ціну договору на 5 328 000 грн» фото: скріншот

«Проєкт «Тихий вечір з Оленою Кравець» – це легка, спокійна розмова про важливі та актуальні для українців речі і події, яка дозволяє трішки відпочити й відволіктися від напруження, в якому ми всі живемо. Проект завоював серця українців. «Тихий вечір з Оленою Кравець» разом вже отримав понад 48 млн переглядів на диджитал-майданчиках каналу «Дім», – йдеться на сайті телеканалу.

Як повідомлялося, державний телеканал Freedom заплатив 10 млн грн за сценарій для новорічного серіалу «Санаторій «Незабудка».