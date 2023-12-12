Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Кума Зеленського отримала 27 млн грн з держбюджету на власне телешоу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кума Зеленського отримала 27 млн грн з держбюджету на власне телешоу
Олена Кравець є ведучою шоу «Тихий вечір» на телеканалі «Дім»
фото з відкритих джерел

На шоу «Тихий вечір», яке виходить на телеканалі «Дім», планували виділити з держбюджету понад 32 млн грн

Колишня партнерка президента Зеленського по студії «Квартал 95» Олена Кравець отримала з державного бюджету понад 27 млн грн на створення авторського вечірнього шоу «Тихий вечір», яке виходить на телеканалі «Дім». Про це йдеться у тендері, розміщеному на електронному майданчику закупівель Prozorro.

Тендер було оголошено ще 20 січня 2023 року. Планувалося, що з бюджету виділять понад 32 млн грн.

Планувалося, що з бюджету виділять понад 32 млн грн на шоу «Тихий вечір»,
Планувалося, що з бюджету виділять понад 32 млн грн на шоу «Тихий вечір»,
фото: скріншот

Проте вже 28 листопада до договору було внесено зміни, оскільки «сторони дійшли згоди про зменшення обсягу закупівлі та погодили зменшити загальну ціну договору на 5 328 000 грн». Так, на розробку програми виділять 27 528 000 грн.

Нагадаємо, що розважальне шоу побудоване на спілкуванні ведучих із відомими людьми. За цей рік у гостях в Олени Кравець були різні люди – від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, до коміків з YouTube-каналу «Леви на джипах».

28 листопада до договору було внесено зміни, оскільки «сторони дійшли згоди про зменшення обсягу закупівлі та погодили зменшити загальну ціну договору на 5 328 000 грн»
28 листопада до договору було внесено зміни, оскільки «сторони дійшли згоди про зменшення обсягу закупівлі та погодили зменшити загальну ціну договору на 5 328 000 грн»
фото: скріншот

«Проєкт «Тихий вечір з Оленою Кравець» – це легка, спокійна розмова про важливі та актуальні для українців речі і події, яка дозволяє трішки відпочити й відволіктися від напруження, в якому ми всі живемо. Проект завоював серця українців. «Тихий вечір з Оленою Кравець» разом вже отримав понад 48 млн переглядів на диджитал-майданчиках каналу «Дім», – йдеться на сайті телеканалу.

Як повідомлялося, державний телеканал Freedom заплатив 10 млн грн за сценарій для новорічного серіалу «Санаторій «Незабудка».

Читайте також: Новий «Слуга народу». Як влада клонує Ляшка і… Тимошенко
Теги: гроші Держбюджет Володимир Зеленський телеканал Дом Олена Кравець

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі в Україні вже перебувають 565 старожитностей, які десять років тому були вивезені з Криму до ЄС для експонування у приватних європейських музеях
Прецедент «Скіфського золота»
29 листопада, 15:41
Звільнення керівництва Держспецзв’язку та новий пакет допомоги від США. Головне за 20 листопада
Звільнення керівництва Держспецзв’язку та новий пакет допомоги від США. Головне за 20 листопада
20 листопада, 21:00
ННПМ НАН України заявив про відсутність державного фінансування та субсидій на оплату комуналки
Один із найкращих музеїв України не має грошей на опалення
24 листопада, 10:10
Як зазначають ЗМІ, президент України від самого початку був у списку гостей на інавгурацію Хав'єра Мілея, але його приїзд не очікувався
Зеленський збирається відвідати Аргентину – ЗМІ
7 грудня, 17:17
Офіс президента веде роботу, аби Зеленський та Сі Цзіньпінь зустрілися
Чи зустрінеться Зеленський із Сі Цзіньпіном? Офіс президента дав відповідь
12 листопада, 09:12
Новопризначений глава МЗС Британії Кемерон прибув до Києва (відео)
Новопризначений глава МЗС Британії Кемерон прибув до Києва (відео)
16 листопада, 10:10
Чехи запропонували обмежити російських дипломатів
Чехія виступила із новою ініціативою щодо поїздок російських дипломатів
21 листопада, 10:25
Молодь у США напряму пов'язує щастя із можливість оплачувати рахунки
Скільки грошей коштує щастя? Американська молодь здивувала відповіддю
24 листопада, 07:30
Обмеження запроваджуються щодо 185 іноземців, переважно громадян РФ
Зеленський підписав нові санкції проти росіян: у списку Кадиров та його соратники
7 грудня, 15:53

Економіка

Кума Зеленського отримала 27 млн грн з держбюджету на власне телешоу
Кума Зеленського отримала 27 млн грн з держбюджету на власне телешоу
Експерти підрахували, скільки коштуватиме ЄС вступ України до Союзу
Експерти підрахували, скільки коштуватиме ЄС вступ України до Союзу
Єврокомісія має намір передати прибутки від російських активів Україні
Єврокомісія має намір передати прибутки від російських активів Україні
Україна отримає третій транш від МВФ на $900 млн
Україна отримає третій транш від МВФ на $900 млн
Через борги на балансуючому ринку електроенергії українські ТЕС і ТЕЦ не можуть накопичувати вугілля на складах, – Немчинов
Через борги на балансуючому ринку електроенергії українські ТЕС і ТЕЦ не можуть накопичувати вугілля на складах, – Немчинов
Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогноз Fitch
Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогноз Fitch

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Ще дві станції метро в Києві почало затоплювати: що кажуть фахівці (відео)
38K
На фронті загинув актор Андрій Павленко
33K
Німеччина не може відправити додому 300 тис. біженців
17K
Ексдиректор заводу «Укроборонпрому», викритий на «схематозі», «косить» від фронту
17K
Міносвіти назвало категорії студентів, яких ймовірно відправлятимуть у військо
15K
Перший понеділок без шести станцій метро. Що відбувається у Києві

Новини

Окупанти зосередили свої сили на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Блокада пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ», візит Зеленського до США: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 12 грудня
Сьогодні, 04:43
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ціни на передачу та диспетчеризацію електроенергії зростуть: рішення НКРЕКП
Вчора, 14:20
Під Авдіївкою пекельні бої: кількість ворожих атак значно зросла
Вчора, 07:50

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua