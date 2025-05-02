Нерухомість у Монако та Дубаї: що відомо про затриманого Богуслаєва-молодшого

У 2022 році стало відомо, що Богуслаєв є бенефіціаром низки компаній у Франції, на які зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі

За останні пʼять років відомо про численні розслідування активів Олександра Богуслаєва

Сьогодні, 2 травня, СБУ та Офіс Генпрокурора оголосили про затримання Олександра Богуслаєва – сина екснардепа, експрезидента корпорації «Мотор Січ» Вячеслава Богуслаєва. Затримання відбулося відбулося не абиде, а в прибережній віллі у Монако, де і проживав Богуслаєв-молодший.

Якщо скандали щодо співпраці із Росією, розкрадання майна підприємства, почали зʼявлятися навколо Вʼячеслава Богуслаєва ще з 2017 року, і у 2022 році його було затримано за підозрою у державній зраді, то ситуація із його сином – інакша.

«Главком» зібрав усе, що відомо про Олександра Богуслаєва – заступника голови наглядової ради АТ «Мотор Січ».

Біографія затриманого Богуслаєва

Про Богуслаєва Олександра у мережі не так багато відкритої інформації. Відомо, що він народився 2 серпня 1978 року в місті Запоріжжі. Має вищу освіту, працював викладачем та повʼязаний із Харківським аерокосмічним інститутом імені М.Є. Жуковського.

Був заступником голови наглядової ради, АТ «Мотор Січ», помічником на громадських засадах нардепа V скликання від«Партії регіонів» Ярослава Сухого та балотувався до Верховної Ради восьмого скликання.

Балотувався до Верховної Ради восьмого скликання - посів третє місце із результатом 6,97% підтримки скриншот: cvk.gov.ua

За даними Радіо Свобода від джерел у правоохоронних органах, з 2003 по 2021 рік Олександр Богуслаєв офіційно заробив трохи менше 7 млн гривень. За цей же період на його рахунки в українських банках були внесені готівкою 57 млн гривень. Ймовірно, ці гроші він міг отримати від батька, але В'ячеслав Богуслаєв, як колишній народний депутат декількох скликань, не декларував такі витрати.

Численні розслідування про активи Богуслаєва

Нерухомість у Європі

У 2020 році стало відомо, що Богуслаєв придбав острів біля берегів італійської Лігурії за 10 млн євро у девʼяти п’ємонтських та лігурійських родин, які спільно володіли Галлінарою протягом більш ніж 40 років.

Однак італійський уряд тоді вивчав обставини придбання острова, і планував скасувати акт купівлі, надавши італійській владі пріоритетне право викупу.

Через два роки журналісти «розкопали», що Богуслаєв є бенефіціаром низки компаній у Франції, на які зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі, ринковою вартістю близько €6 млн євро (на той час – майже 250 млн грн).

Ще одна компанія Sci belle epoque, підконтрольна Богуслаєву, володіє двома апартаментами на 588 та 622 кв. м на бульварі Гюго у Ніцці. Вартість цієї нерухомості на момент купівлі – €1 мільйон 320 тис.

В елітному житловому комплексі в муніципалітеті Вільнев-Лубе на захід від Ніцци компанія Богуслаєва-молодшого Sci des anges володіє ще двома квартирами сумарною вартістю €800 тис.

Загальна ж вартість знайденої нерухомості, відповідно до офіційних документів, на момент купівлі складала €4 млн 590 тис. (2010-2011 роки). Якщо врахувати, що вартість нерухомості у Франції за 10 років офіційно зросла приблизно на 30%, вийде €5,9 млн.

У 2023 році виявилося, що Олександр Богуслаєв є бенефіціаром компанії у Франції, на яку зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі, про яке досі не було відомо.

Виявлено, що Олександр Богуслаєв та його бізнес-партнер Сергій Шинкаренко володіють компанією SCI Saint Petr, на яку зареєстрована нерухомість у житловому комплексі Parc Saint Paul у Валлорісі (регіон Прованс-Альпи-Лазуровий берег Франції). Ця нерухомість включає квартиру, підвал, паркомісце та гараж і оцінюється приблизно в 800 тис. євро.

Нерухомість в Арабських Еміратах

В’ячеслав Богуслаєв та його син Олександр скуповували у Дубаї нерухомість, починаючи з 2009-го по 2018-й роки. За допомогою дубайського витоку даних, журналістам вдалось відшукати у родини щонайменше 19 апартаментів та офісних приміщень в декількох елітних районах міста загальною вартістю у $15 млн. Одна з квартир була записана на батька, решта помешкань – на сина.

Так, Богуслаєви придбали в Дубаї шість об'єктів нерухомості, а саме: квартири в Burj Khalifa (найвища будівля світу), Emirates Crown Tower та чотирьох офісних приміщення в Jumeirah Business Centre 1.

Однак станом на 2024 рік з 19 об'єктів нерухомості у власності родини Богуслаєвих значаться лише п’ять (одна квартира та чотири офісних приміщення) – у недобудованому елітному житловому комплексі Dubai Pearl, все інше майно – продано.

Продаж нерухомості відбувався синхронно зі «знаковими подіями» в житті родини:

Квартира в Al Msalli була продана в 2019-му, коли В'ячеслав Богуслаєв перестав бути народним депутатом і втратив «імунітет»;

Через рік родина продала квартиру в Aquamarine, коли прокуратура наклала арешт на акції підконтрольної Богуслаєву компанії, заблокувавши продаж підприємства китайським інвесторам;

Рік потому Богуслаєви позбулись ще шести квартир, коли Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про націоналізацію «Мотор Січі»;

Інші двоє апартаментів і чотири офісних приміщення Олександр Богуслаєв продав у 2022 році – того року його батькові повідомили про першу підозру – у державній зраді, а згодом, 1 лютого 2023-го – у фінансуванні тероризму в Україні.

Нерухомість у Криму

За даними аналітичної системи Youcontrol, на Олександра Богуслаєва записана квартира площею 88,9 кв. м в анексованому РФ Криму. Нерухомість розміщена у Ялті на вулиці Карла Маркса, 18а.

За адресою в Ялті є житловий комплекс «Бригантина» скриншот Google-maps

Перебування у Монако

На початку 2025 року журналісти знайшли Олександра Богуслаєва у Монако. Там він проживав в елітному будинку.

Прикметно, що разом із Богуслаєвим було помічено ексміністра оборони Олександра Кузьмука. Генерал Кузьмук один з тих, хто поставив підпис в угоді, за якою Росія отримала українські літаки Ту-160, носії ракет Х-101. А батько Богуслаєва підозрюваний у держраді.

Син В'ячеслава Богуслаєва Олександр мешкає у апартаментах у найдорожчому будинку в Монако One Monte Carlo. Саме ця адреса вказана у французьких реєстрах. Проте, за словами кореспондента, сина Богуслаєва важко зустріти на вулицях Монако, адже він часто подорожує. Це підтверджують і відповідні відео.

скриншот відео

Власне, сьогодні, 2 травня, саме у Монако і був затриманий Олександр Богуслаєв. Він разом із батьком підозрюється у розкраданні активів промислового гіганта «Мотор Січ».

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) задовольнив позов Мін'юсту про стягнення у дохід держави активів експрезидента «Мотор Січі» Вячеслава Богуслаєва та колишнього топменеджера компанії Петра Кононенка.

Згідно із поданням Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення активів, у Богуслаєва та Кононенка, серед іншого конфіскують: понад 30 обʼєктів нерухомого майна (житлових і нежитлових приміщень, земельних ділянок); кілька сотень мільйонів гривень; вогнепальну зброю.

До слова, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 25 червня підтвердила рішення першої інстанції про стягнення в дохід держави активів підсанкційного бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва, зокрема Мотор-Банку.

23 жовтня 2022 року Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства. 18 жовтня СБУ поінформувала, що спільно з Офісом генпрокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо Богуслаєва.