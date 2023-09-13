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РФ хоче стягнути з України збитки через «водну блокаду» кримських об'єктів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
РФ хоче стягнути з України збитки через «водну блокаду» кримських об'єктів
Загальна сума заявлених збитків може становити близько 1 трлн рублів
фото: armyinform

Так звана "влада" окупованого Криму розпочала судовий процес проти України 

У Криму відбувається судове засідання з розгляду справи про так звану «водну блокаду» окупованого півострова та стягнення з України збитків. Про це повідомляє російське агентство «Інтерфакс».

Суддя Арбітражного суду Криму Максим Авдєєв ухвалив рішення зробити процес закритим, задовольнивши клопотання позивача – так звану раду міністрів окупованого півострова.

У публікації йдеться, що відповідачами у справі заявлено українське міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, держагентство водних ресурсів та управління Північно-Кримського каналу. Заявлена сума збитків становить 152,2 млрд рублів.

За словами голови так званого кримського парламенту Володимира Константинова, юристи підготували типову позовну заяву для юридичних осіб, які зазнали збитків внаслідок «водної блокади». Сума збитків, з урахуванням позовів приватних підприємств може становити близько 1 трлн рублів.

Представники окупаційної «влади» Криму, як повідомляється у публікації, мають намір стягнути збитки від інших організованих «блокад»: енергетичної, продовольчої, транспортної.

Нагадаємо, представники країн Групи семи заявили, що «вибори», організовані Росією на тимчасово окупованих територіях України, є незаконними. В заяві зазначається, що ці фальшиві «вибори» є порушенням незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також порушенням Статуту ООН. Група семи також заявила, що дії Росії є спробою пропагандистської акції, спрямованої на легітимізацію незаконного захоплення української території Москвою.

Також ми писали, що Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань та прав людини висловив занепокоєння щодо легітимності внесених до конституції РФ поправок. Йдеться про поправки, які внесені до конституції РФ ще в липні 2020 року. Вони передбачають зняття обмежень на президентський термін та дозволяють Путіну залишатися при владі до 2036 року, коли йому виповниться 83 роки.

Теги: Крим окупанти суд Україна

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