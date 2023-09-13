РФ хоче стягнути з України збитки через «водну блокаду» кримських об'єктів

Так звана "влада" окупованого Криму розпочала судовий процес проти України

У Криму відбувається судове засідання з розгляду справи про так звану «водну блокаду» окупованого півострова та стягнення з України збитків. Про це повідомляє російське агентство «Інтерфакс».

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Суддя Арбітражного суду Криму Максим Авдєєв ухвалив рішення зробити процес закритим, задовольнивши клопотання позивача – так звану раду міністрів окупованого півострова.

У публікації йдеться, що відповідачами у справі заявлено українське міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, держагентство водних ресурсів та управління Північно-Кримського каналу. Заявлена сума збитків становить 152,2 млрд рублів.

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За словами голови так званого кримського парламенту Володимира Константинова, юристи підготували типову позовну заяву для юридичних осіб, які зазнали збитків внаслідок «водної блокади». Сума збитків, з урахуванням позовів приватних підприємств може становити близько 1 трлн рублів.

Представники окупаційної «влади» Криму, як повідомляється у публікації, мають намір стягнути збитки від інших організованих «блокад»: енергетичної, продовольчої, транспортної.

Нагадаємо, представники країн Групи семи заявили, що «вибори», організовані Росією на тимчасово окупованих територіях України, є незаконними. В заяві зазначається, що ці фальшиві «вибори» є порушенням незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також порушенням Статуту ООН. Група семи також заявила, що дії Росії є спробою пропагандистської акції, спрямованої на легітимізацію незаконного захоплення української території Москвою.

Також ми писали, що Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань та прав людини висловив занепокоєння щодо легітимності внесених до конституції РФ поправок. Йдеться про поправки, які внесені до конституції РФ ще в липні 2020 року. Вони передбачають зняття обмежень на президентський термін та дозволяють Путіну залишатися при владі до 2036 року, коли йому виповниться 83 роки.