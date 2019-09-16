Трамп не виключає зустріч з Рухані, попри інцидент в Саудівській Аравії
У США чекають на «сприятливі умови» для зустрічі Трампа та Рухані
Президенти США та Ірану можуть зустрітися під час Генасамблеї ООН
Зустріч президента США Дональда Трампа з його іранським колегою Хасаном Рухані як і раніше не виключена, незважаючи на інцидент з обстрілом безпілотниками нафтових об'єктів в Саудівській Аравії.
Про це заявила радник американського лідера Келіенн Конуей.
В ефірі телеканалу Fox News вона пояснила, що Трамп готовий розглянути можливість зустрічі на полях Генасамблеї ООН.
«Але у випадку з нашим президентом для того, щоб провести зустріч або укласти угоду, необхідно, щоб умови були сприятливими», - додала Конуей.
Напередодні Іран пригрозив США ракетним ударом.
Нагадаємо, в ніч на суботу, 14 вересня 2019 року, безпілотники завдали ударів по об’єктах саудівської компанії Saudi Aramco, викликавши пожежі. Відповідальність за напад взяли діючі в Ємені повстанці-хусити.
Глава Держдепу США Майк Помпео звинуватив Іран в атаці на найбільший нафтопереробний завод в Саудівській Аравії.
У Саудівській Аравії вдвічі скоротився видобуток нафти після атаки безпілотників на заводи національної нафтової компанії королівства – Saudi Aramco.
Сенатор-республіканець зі Сполучених Штатів Ліндсі Грем вважає, що Білому домові слід підготуватися до нанесення ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану, якщо він не припинить провокаційну діяльність, зокрема, нарощуватиме збагачення урану.