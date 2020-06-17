Трудовий конфлікт на українському заводі «Кока-коли». Компанія оприлюднила свою позицію



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Первинна профспілкова організація ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» вийде на акцію протесту 18 червня о 8.30

Підприємство стверджує, що профспілка, яка готує акцію протесту, розповсюдила недостовірну інформацію, бо компанія переглядає зарплати працівників щороку

Іноземне підприємство «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» стверджує, що за можливості переглядає заробітну плату працівників щороку. Про це йдеться у листі, який отримав «Главком» після оприлюднення новини про страйк на підприємстві. Детальніше читайте тут: «Мала зарплата. Працівники українського відділення Coca Cola вийдуть на протест».

У листі компанія зазначає, що «у 2018 році посадові оклади працівників, задіяних на виробництві, були в середньому підвищені на 46%, що вище ніж в середньому у компанії на 10%, та в рази більше від рівня інфляції за 2018 рік».

«У 2019 році заробітна плата операторів виробництва в середньому була збільшена на 18,5% при рівні інфляції за 2019 рік в 4,1%», - йдеться у повідомленні.

Також у компанії наголосили, що «середньомісячна заробітна плата оператора лінії у виробництві харчової продукції (виробництво напоїв) та оператора виробничої дільниці Компанії за 1 квартал 2020 року склала 19 493 гривні, що в 2,7 рази вище, ніж в 1 кварталі 2013 року та в 1,9 разів більше, ніж середня заробітна плата працівників виробництва харчових продуктів згідно галузевих та обласних даних».

«Кока-Кола» у листі також поінформувала, що працівникам компанії надаються додаткові соціально-фінансові пільги, як то: корпоративна розвозка з/до заводу з різних напрямків, медичне страхування, страхування життя, компенсація харчування, матеріальна допомога за сімейними обставинами, безкоштовна продукція для домашнього споживання, цінні подарунки на визначні дати – ювілеї, свята тощо.

«Наша компанія діє згідно з вимогами чинного трудового законодавства, керується принципами соціального діалогу і відкрита до співпраці з усіма профспілками, які діють в нашій організації. Ми маємо продуктивні відносини з визнаними представниками працівників і працюємо з ними з метою досягнення домовленостей, які найкращим чином відповідають інтересам працівників і компанії. Це твердження було неодноразово продемонстровано нашою співпрацею з профспілками з моменту їх створення на нашому підприємстві», – йдеться у листі.

Як повідомлялося 15 червня, працівники українського відділення Coca Cola збираються на попереджувальну акцію протесту 18 червня під гаслом «Годі жебракувати, вимагаємо підняття зарплати!».

Голова первинної профспілкової організації Сергій Рудницький повідомив «Главкому», що працівники вийдуть о 8.30 на прохідну заводу у Великій Димерці і вимагатимуть підняти заробітну плату на 100%, оскільки, за їхніми твердженнями, у порівнянні з 2013 роком рівень платоспроможності робітників впав майже вдвічі, натомість заробітна платня – не зростала.

Первинна профспілкова організація ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» протягом 2019-2020 років неодноразово зверталася до керівництва компанії щодо обговорення рівня підняття заробітної плати працівникам, проте адміністрація «Кока-Коли» відмовилася вести будь-які переговори з профспілкою.

До відома, українцям, які втратили роботу і перебували на обліку у Центрі зайнятості, можна звертатися до органу соцзахисту населення, щоб отримати субсидію.