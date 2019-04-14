У Держстатистики пояснили, чому деякі українці «сидять без роботи»



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За рік економічно неактивного населення в Україні поменшало на 221 тис. осіб

У 2018 році в Україні було зареєстровано 10 млн 724,8 тис. економічно неактивного населення. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.

Причини економічної неактивності українців наступні: люди не знають, де і як шукати роботу (0,1% від загальної кількості), зневірені (0,6%), вважають, що немає підходящої роботи (0,5%), не можуть працювати через стан здоров’я (1%), виконують домашні обов’язки, перебувають на утриманні (20,9%), сподіваються повернутися на попередню роботу (0,2%), є пенсіонерами (54,7%).

Повідомляється, що за рік економічно неактивного населення в Україні поменшало на 221 тис. осіб, за п’ять років – на 546 тис. осіб.

Нагадаємо, що в Україні змінились правила працевлаштування.

Як повідомлялось, упродовж останніх років на українському ринку праці з’явилось більше півсотні професій, зокрема, у медичній, будівельній та енергетичній сферах, у хімічній та гірничо-видобувній промисловості, а також у сфері освіти.

В Україні з'явилась нова професія – трансплант-координатор, який займатиметься налагодженням зв’язків між усіма учасниками процесу трансплантації.