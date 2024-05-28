У Києві презентовано каталог українських виробників техніки для громад

Каталог покликаний надати замовникам інформацію про наявних українських виробників техніки для громад і сприяти збільшенню попиту на товари, вироблені в Україні

Офіційна презентація Каталогу виробників української техніки для громад відбулась 27 травня у Києві. До каталогу увійшли 255 одиниць техніки, які виробляються на 32 підприємствах з 14 областей України.

Зокрема, у каталозі представлено громадський пасажирський транспорт (автобуси, тролейбуси, електробуси та трамваї), комунальна техніка, (прибиральні машини, сміттєвози, поливальні та дорожні машини, самоскиди, трали, машини для землерийних робіт), спеціальна техніка (автоцистерни, причепи та напівпричепи, пожежно-рятувальна техніка, підіймальне обладнання, машини швидкої допомоги, фургони та вантажівки), а також навісне обладнання (ковші, щітки дорожні, снігоприбиральні відвали, вила для піддонів, косарки, пилососи для листя, подрібнювачі деревини, секатори та викорчовувачі).

Каталог українських виробників – ініціатива, яка реалізується Федерацією роботодавців України спільно з Міністерством економіки України, Асоціацією міст України та Офісом народного депутата Дмитра Кисилевського у рамках політики «Зроблено в Україні». Каталог покликаний надати замовникам інформацію про наявних українських виробників техніки для громад і сприяти збільшенню попиту на товари, вироблені в Україні.

Генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов на презентації Каталогу виробників української техніки зауважив, що громади у переговорах з українськими виробниками техніки можуть розраховувати на індивідуальний підхід до кожного замовлення.

«Українські виробники більш гнучкі у переговорах, ніж їхні іноземні конкуренти. Наші заводи завжди готові виробляти техніку під конкретні потреби кожної громади. Під час війни велику роль відіграє доступність сервісного обслуговування техніки та спеціалістів. З цих міркувань громадам варто віддавати перевагу продукції українських заводів, а не іноземних», – підкреслив Руслан Іллічов.

Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан відзначив, що коли замовлення отримують українські виробники, податки сплачують в українських громадах.

«Купуючи техніку українського виробництва, громади допомагають одна одній збільшувати доходи місцевих бюджетів. Адже заводи знаходяться у громадах і сплачують податки у громадах. Промисловість – це офіційна зайнятість, відповідно громади отримують ПДФО», – вважає Олександр Слобожан.

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26 лютого 2024 року Президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск нової економічної політики «Зроблено в Україні». Вона покликана сприяти розвитку внутрішнього виробництва, залученню інвестицій в реальний сектор економіки і збільшенню несировинного експорту.