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Суд виніс вирок киянці, яка викинула з вікна сина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд виніс вирок киянці, яка викинула з вікна сина
фото ілюстративне

Завдяки своєчасному реагуванню правоохоронців, медиків та свідків події життя дитини вдалося врятувати

Суд позбавив волі 40-річну жительку Києва, яка викинула з вікна восьмого поверху свою малолітню дитину, строком на 11 років. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Згідно вироку суду, у січні 2021 року жінка після сварки по телефону з цивільним чоловіком відчинила в квартирі вікно та почала викидати з 8-го поверху речі.

«Одразу після цього жінка взяла на руки свого трирічного сина, та, підійшовши до відчиненого вікна, перехилила тіло малолітньої дитини через підвіконня та випустила його з рук. Хлопчик впав на землю з висоти восьмого поверху та отримав тяжкі травми», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки своєчасному реагуванню правоохоронців, медиків та свідків події життя дитини вдалося врятувати.

У суді обвинувачена свою вину заперечувала, зазначаючи, що хлопчик начебто сам випав із вікна. Проте судом було допитано низку свідків, показання яких спростовували версію обвинуваченої.

Проведеною експертизою жінка визнана осудною. Її засуджено до 11 років позбавлення волі за вчинення закінченого замаху на умисне вбивство малолітньої дитини (ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

До набрання вироком суду законної сили обраний обвинуваченій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою суд залишив без змін.

У прокуратурі додали, що постраждалий хлопчик перебуває під опікою родичів, він у задовільному стані.

Як повідомлялося, у Дніпровському районі Києва мати викинула свою трирічну дитину з вікна восьмого поверху. Дитину госпіталізували до лікарні Охматдит у важкому стані. Хлопчика врятувало те, що він впав не на асфальт і не на огорожу паркану, а на землю. 

Нагадаємо, суд відправив до в’язниці переселенця-ухилянта.

Теги: прокуратура суд діти вбивство кияни жінка вирок

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