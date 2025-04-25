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Сусідня із РФ країна хоче заробити грошей на нових рідкісноземельних металах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Сусідня із РФ країна хоче заробити грошей на нових рідкісноземельних металах
Рідкісноземельні метали можуть бути у Мангістауській області Казахстану
фото: kursiv.media

Президент Казахстану Токаєв доручив шукати нові поклади рідкісноземельних металів в Мангістауській області

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив активно проводити геологорозвідувальні роботи в Мангістауській області країни щодо виявлення родовищ рідкісноземельних металів. Про це пише казахстанське видання «Курсив», повідомляє «Главком».

«Підтримую пропозицію акіма області щодо активного проведення геологорозвідувальних робіт для виявлення родовищ рідкісноземельних металів», – сказав Токаєв під час наради з питань соціально-економічного розвитку Мангістауської області. – «Уряду потрібно приділити особливу увагу цій проблемі».

Раніше Токаєв зазначив, що країна видобуває 19 з 34 рідкісноземельних металів, необхідних для Європейського союзу, йдеться в публікації. Він також запропонував створити регіональний дослідницький центр з рідкісноземельних металів в Астані.

При цьому Казахстан запропонував іноземним компаніям з країн, що входять до Ради співробітництва арабських держав (Перської) затоки, брати участь у спільній розробці родовищ рідкоземельних та інших металів загальною вартістю $46 трлн.

Нагадаємо, у центральній частині Казахстану було виявлено родовище рідкісноземельних металів. Загальні прогнозні ресурси ділянки у Карагандинській області оцінюються у понад 20 млн тонн із заляганням на глибині до 300 метрів. Середній вміст рідкісноземельних металів становить 700 грамів на тонну.

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Теги: економіка Казахстан Касим-Жомарт Токаєв родовище

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