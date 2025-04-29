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Україна не зверталася до ЄС у питанні відстрочки екологічного мита CBAM – Єврокомісія

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Україна не зверталася до ЄС у питанні відстрочки екологічного мита CBAM – Єврокомісія
Влада говорила, що збирається звернутися до ЄК з проханням відстрочити запровадження екологічного мита для України
фото: depositphotos.com

Через дію екологічного мита CBAM, за різними оцінками, вже до у 2026 році Україна може втратити 4,6% ВВП

Досі жодна країна не зверталася до Єврокомісії з проханням щодо відстрочки у запровадженні екологічного мита CBAM, який вже почав діяти у ЄС. Про це йдеться в офіційній відповіді Єврокомісії на запит Європейської бізнес асоціації. 

Як відомо, раніше влада говорила, що збирається звернутися до ЄК з проханням відстрочити запровадження екологічного мита для України. Для цього можливо застосувати статтю 30(7) про форс-мажор: оскільки Україна переживає повномасштабне російське вторгнення, то має право на таку відстрочку.

«На сьогодні жодна країна не звернулася до Європейської комісії з проханням посилатися на застосування статті 30(7). Якщо виникне такий запит, Комісія повинна оцінити ситуацію та надати Європейському Парламенту та Раді звіт, який супроводжується, у разі необхідності, законодавчою пропозицією для вирішення цих виняткових обставин», – сказано натомість у відповіді ЄК.

Днями голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко заявив, що його комітет має намір попросити європейських партнерів надати відстрочку від CBAM для України. Такий намір він озвучив на воркшопі, присвяченому роботі механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM), а також його звʼязку з системою торгівлі викидами Європейського Союзу (EU ETS).

Раніше Федерація роботодавців України оприлюднила звіт, згідно з яким через дію екологічного мита CBAM вже до у 2026 році Україна може втратити 4,6% ВВП. А до 2034 року кількість робочих місць може скоротитися на 120 тисяч. Тому Україні треба активізувати переговори з ЄС, та домовитися про застосування норми про форс-мажор.

Теги: бізнес Україна ВВП

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