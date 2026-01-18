Головна Гроші Економіка
Стало відомо, скільки українського зерна Росія вивезла з окупованих територій

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Стало відомо, скільки українського зерна Росія вивезла з окупованих територій
Росія упродовж 2025 року незаконно вивезла понад 2 млн тонн українського зерна з тимчасово окупованих територій
фото з відкритих джерел

Основними напрямками збуту незаконно вивезеного зерна стали Єгипет та Бангладеш

Росія упродовж 2025 року незаконно вивезла понад 2 млн тонн українського зерна з тимчасово окупованих територій і продала його на зовнішніх ринках під виглядом власного експорту. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, пише «Главком».

За даними розвідки, найбільші обсяги вивезення припали на друге півріччя 2025 року – близько 1,4 млн тонн. Для транспортування агропродукції РФ активно використовує інфраструктуру окупованих портів Азовського та Чорного морів, насамперед Севастопольський морський порт.

Основними напрямками збуту незаконно вивезеного зерна стали Єгипет та Бангладеш, на які разом припадає понад половина всіх поставок. Також Росія наростила експорт до Туреччини та Лівану, відновила постачання до Сирії, а окремі партії зафіксовано в Саудівській Аравії, Джибуті, В’єтнамі та навіть у деяких країнах Балканського регіону.

У СЗРУ зазначають, що для обходу міжнародних санкцій РФ застосовує схеми ship-to-ship – перевантаження зерна з судна на судно у відкритому морі, зокрема в районі порту Кавказ. Такий механізм дозволяє приховувати справжнє походження зерна та уникати заходів у порти окупованих територій, мінімізуючи ризики викриття незаконної торгівлі.

Як повідомлялось, з 2022 року Росія вивезла з тимчасово окупованих територій України близько 15 млн тонн зерна.

Теги: росія експорт зерно деокупація

