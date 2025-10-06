Зеленський назвав можливий варіант вступу України до ЄС

Зеленський наголосив, що прем’єр Угорщини наразі гальмує процес вступу України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України до Європейського Союзу відбудеться незалежно від прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Про це він зауважив на спільній пресконференції з прем'єром Нідерландів Діком Схоофом, передає «Главком».

«Україна буде в Євросоюзі з Орбаном або без. Бо це вибір народу України. Зміна процедури – це називається «знайти шлях, як без». Коли більшість країн, окрім Угорщини, підтримують Україну, вони розуміють, як це потрібно. Україна бореться за всіх, за свободу свою, за свободу Європи», – сказав Зеленський.

Зеленський додав, що прем’єр Угорщини наразі гальмує процес вступу: «Тільки в історії залишиться, що Угорщина – а саме єдиний прем’єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС – був він».

Президент підкреслив, що Україна готова рухатися як у межах стандартної процедури вступу, так і за альтернативними сценаріями, а за потреби звертатиметься по підтримку до інших країн-членів ЄС.

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до Євросоюзу.