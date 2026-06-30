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Графіки відключень повертаються: коли не буде світла 1 липня 2026 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Графіки відключень повертаються: коли не буде світла 1 липня 2026 року
«Укренерго» попередило про відключення світла 1 липня
колаж: glavcom.ua

Графіки відключень діятимуть в усіх областях

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі 1 липня в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

Заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть за таких графіком:

  • 17:00 – 22:00 – графіки обмеження потужності для промисловості та бизнесу
  • 17:00 – 22:00 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (в обсязі однієї черги)

За даними енергетиків, причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) вашого регіону. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!» – закликало «Укренерго».

Нагадаємо, через складні погодні умови попередньої доби (гроза, шквали) на ранок 30 червня були повністю або частково знеструмлені близько 600 населених пунктів у восьми областях. 

Раніше, 29 червня, через негоду в Києві та Київській області енергетики попереджали про перебої зі світлом.

Як повідомлялося, у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі 30 червня в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки відключення електроенергії. 

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Теги: відключення світла електроенергія Укренерго

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