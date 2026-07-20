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У Румунії зафіксовано найнижчий рівень води в Дунаї за 30 років

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Румунії зафіксовано найнижчий рівень води в Дунаї за 30 років
На водних шляхах по всій Європі спостерігаються наслідки тривалої спеки та посухи
фото: Reuters

Введено обмеження на зрошення для фермерів

У вихідні рівень води в річці Дунай у Румунії впав до найнижчого показника з 1996 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що це змусило ввести обмеження на зрошення для фермерів та частково порушило судноплавство й туристичний рух уздовж її берегів.

У Румунії зафіксовано найнижчий рівень води в Дунаї за 30 років фото 1
фото: Reuters

Цього року на водних шляхах по всій Європі спостерігаються наслідки тривалої спеки та посухи. Державне агентство Румунії з управління водними ресурсами повідомило, що в неділю рівень води на румунському вході до другої за довжиною річки Європи становив 1 700 кубічних метрів на секунду, тоді як середній показник за липень – 4 700 кубічних метрів на секунду.

За прогнозами агентства з управління водними ресурсами, рівень води в Дунаї мав поступово підвищуватися з понеділка завдяки сильним дощам у кількох повітах.

Яка ситуація в Україні?

Український гідрометеорологічний центр зафіксував дефіцит водності на більшості річок країни. Найскладніша ситуація спостерігається на окремих ділянках Прип'яті, Дністра, Західного та Південного Бугу, де триває гідрологічна посуха.

Найвищу водність зафіксували на річці Інгулець біля Кривого Рогу – вона становила майже 292% від кліматичної норми.

Близькою до норми та дещо більшою за неї (81-122%) водність спостерігалася на:

  • р. Горинь (пост Ямпіль),
  • притоках суббасейнів Середнього та Нижнього Дніпра р. Псел (пости Суми, Запсілля) р. Ворскла (пост Чернеччина),
  • р. Самара (пост Кочережки) та по бічному припливу до Дніпровського водосховища, на р. Сіверський Донець (пости Ізюм, Зміїв).

Меншою за норму (50-79%) водність відмічалась на:

  • Дніпрі (пост Неданчичі),
  • пригирловій ділянці р. Прип’ять,
  • загальному припливу води до Київського водосховища,
  • всій Десні та її притоці р. Сейм,
  • на бічному припливу до Кам’янського водосховища, р. Сула (пост Лубни), р. Оріль (пост Царичанка), р. Сіверський Донець (пост Чугуїв) та р. Уди (притока Сіверського Дінця),
  • притоці Південного Бугу р. Інгул (пост Кропивницький).

Значно меншою за норму (33-49%) водність спостерігалася:

  • на окремих річках суббасейну Середнього Дніпра (р. Рось – пост Фесюри, р. Ворскла – пост Кобеляки, р. Псел – пост Гадяч),
  • по бічному припливу до Кременчуцького водосховища,
  • на р. Західний Буг (пост Кам’янка Бузька),
  • на українській ділянці Дунаю (пости Рені, Ізмаїл) та на окремих ділянках річок Карпатського регіону (р.Стрий – пост Верхнє Синьовидне, р. Прут – пост Чернівці, р. Тиса – пост Рахів).

Близькою до критеріїв маловоддя (21-32%) водність відмічалася:

  • на окремих притоках Прип’яті р. Стир (пост Млинок), Горинь (пост Деражне),
  • по притоках суббасейну Середнього Дніпра річках Тетерів (пост Іванків), Ірша (пост Українка), Рось (пост Корсунь-Шевченківський), Сула (пост Ромни), Удай (пост Прилуки), р. Сірет (пост Сторожинець), річках Закарпатської області Латориця, Уж та Тиса (пост Вилок),
  • по всіх постах Південного Бугу (окрім поста Пирогівці).

«Спостерігалося та утримувалося маловоддя за основним критерієм оцінки на Прип’яті у створах гідрологічних постів Річиця та Люб’язь (18-12%), її притоках – річках Стохід (пост Любешів) – 11%, Горинь (пост Оженін) – 11%, Случ (пости Звягель та Сарни) 15-17%, Уборть (пост Рудня-Іванівська, Перга) – 10-18%; Західному Бузі (пост Литовеж) – 10%; Південному Бузі (пост Пирогівці) – 18% та на притоці Південного Бугу р. Синюха (пост Синюхін Брід) – 17%, на р. Дністер у створах постів Самбір (10%), Галич (13%), Заліщики (15%), та по загальному припливу до Дністровського водосховища (18%)», – наголошується у повідомленні.

Водночас місячна водність нижча за середнє багаторічне значення витрати води наймаловоднішого місяця року (допоміжний критерій) спостерігається на переважній більшості річок України, окрім: р. Горинь (пост Ямпіль), по припливу води до Дніпровського водосховища, р. Псел (пост Суми), р. Ворскла (пост Чернеччина), річках Оріль та Самара, р. Інгулець (пост Кривий Ріг), р. Сіверський Донець (пости Зміїв, Ізюм).

«Складна гідрологічна ситуація утримувалася у верхів’ї Прип’яті (пост Річиця), на р. Горинь (пост Оженін) та спостерігалася на Західному Бузі (пост Литовеж), де середні витрати води у першій половині липня становили 18, 11 і 10% норми відповідно та були нижчими за значення екологічної витрати води (53, 61 та 75 % відповідно), що критично для функціонування екосистем річок», – йдеться у повідомленні.

Теги: Румунія річка

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