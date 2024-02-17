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Чи зростуть тарифи на світло в березні? Вдіповідь міністра енергетики

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чи зростуть тарифи на світло в березні? Вдіповідь міністра енергетики
Галущенко: «6 грн за кіловат точно не буде. Це просто якийся вкид»
фото з відкритих джерел

До кінця опалювального сезону тариф на електроенергію лишиться без змін 

Питання підвищення тарифів на електроенергію наразі взагалі немає на порядку денному. Про це заявив очільник Міненерго Герман Галущенко в етері національного телемарафону.

Глава відомства прокоментував інформацію, яку поширили в Комітеті Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ щодо можливого підвищення ціни на електроенергію до 6 грн/кВт-год.

«По-перше, 6 грн за кіловат точно не буде. Це просто якийсь вкид. Він нічим не обґрунтований. Але справді до кінця опалювального сезону тариф не зміниться, тому що є постанова, яка діє до 1 травня», – наголосив Галущенко.

За його словаами, лише у квітні поточного року влада буде дивитися на ситуацію, проте зараз «немає ані проєктів, ані розрахунків».

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) також не рухається в напрямку підвищення тарифів.

Нагадаємо, що наприкінці січня нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк заявив, що тариф на електрику для побутових споживачів цьогоріч можуть підвищити до 6 грн/кВт-год, тобто вдвічі. За його словами, таке рішення дало б змогу двом державним компаніям припинити дотувати населення і за рік назбирати грошей для добудови 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС, початку будівництва Укргідроенерго Канівської ГАЕС.

Раніше Держстат повідомив, як змінилися тарифи на комуналку за рік. Найбільше у минулому році додала в ціні електроенергія.

До слова, уряд затвердив порядок перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Йдеться про тепло, воду та вивезення сміття. 

Теги: комуналка енергетика тарифи гроші електроенергія

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