Чи зростуть тарифи на світло в березні? Вдіповідь міністра енергетики

Галущенко: «6 грн за кіловат точно не буде. Це просто якийся вкид»

До кінця опалювального сезону тариф на електроенергію лишиться без змін

Питання підвищення тарифів на електроенергію наразі взагалі немає на порядку денному. Про це заявив очільник Міненерго Герман Галущенко в етері національного телемарафону.

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Глава відомства прокоментував інформацію, яку поширили в Комітеті Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ щодо можливого підвищення ціни на електроенергію до 6 грн/кВт-год.

«По-перше, 6 грн за кіловат точно не буде. Це просто якийсь вкид. Він нічим не обґрунтований. Але справді до кінця опалювального сезону тариф не зміниться, тому що є постанова, яка діє до 1 травня», – наголосив Галущенко.

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За його словаами, лише у квітні поточного року влада буде дивитися на ситуацію, проте зараз «немає ані проєктів, ані розрахунків».

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) також не рухається в напрямку підвищення тарифів.

Нагадаємо, що наприкінці січня нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк заявив, що тариф на електрику для побутових споживачів цьогоріч можуть підвищити до 6 грн/кВт-год, тобто вдвічі. За його словами, таке рішення дало б змогу двом державним компаніям припинити дотувати населення і за рік назбирати грошей для добудови 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС, початку будівництва Укргідроенерго Канівської ГАЕС.

Раніше Держстат повідомив, як змінилися тарифи на комуналку за рік. Найбільше у минулому році додала в ціні електроенергія.

До слова, уряд затвердив порядок перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості. Йдеться про тепло, воду та вивезення сміття.