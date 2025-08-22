Масштабна корупція на Хмельниччині: 39 посадовцям оголошено підозру

За словами Руслана Кравченка, наразі підготовлено клопотання про обрання запобіжних заходів

Генпрокурор Кравченко: на Хмельниччині викрито схеми розкрадання бюджетних коштів на мільйони гривень

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про викриття масштабних корупційних схем у Хмельницькій області. Правоохоронні органи оголосили 39 підозр у розтраті бюджетних коштів, зловживанні владою та службовим становищем, службовому підробленні та недбалості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Руслана Кравченко.

Серед підозрюваних – посадові особи, депутати, підрядники та освітяни. Генпрокурор назвав кілька конкретних випадків:

Місцеві голови:

Нетішинський міський голова підозрюється в закупівлі квадрокоптерів неналежної якості.

Дунаєвецька міська голова, інженер з технагляду та підрядник завищили вартість капітального ремонту вулиць.

Берездівський сільський голова та посадовець Ізяславської міськради підозрюються у розтраті коштів на закупівлі симуляторів польотів на дронах для школярів.

Судилківська сільська голова підозрюється у заволодінні бюджетними коштами під час ремонту школи.

Депутати та посадовці:

Депутат Кам’янець-Подільської міськради (екскерівник міської лікарні) та ексдиректор Департаменту містобудування незаконно передали забудовнику корпус лікарні для будівництва багатоповерхівки.

Депутат міської ради-директор шепетівського комунального підприємства та фахівець з держзакупівель розтратили кошти громади при закупівлі автомобілів.

Екскерівниця департаменту Хмельницької ОДА підозрюється у розтраті коштів під час закупівлі програмного забезпечення, за яке заплатили, але не отримали.

Освітяни:

Керівники дев’яти навчальних закладів Теофіпольської громади та шість бухгалтерів підозрюються в розтраті коштів на фіктивних договорах про «опалення влітку».

Бухгалтери державного навчального закладу профтехосвіти та директор обласної спортшколи безпідставно нараховували собі надбавки та премії.

За словами Руслана Кравченка, наразі підготовлено клопотання про обрання запобіжних заходів. Слідчі дії в усіх провадженнях тривають.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про черговий етап масових викриттів корупції у Чернівецькій області. За його словами, 15 особам оголошено підозри, а сума завданих державному бюджету збитків перевищує 10 млн грн. Окрім цього, за недостовірне декларування встановлено окремі збитки на 3,2 млн грн.