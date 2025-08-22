Головна Країна Кримінал
Масштабна корупція на Хмельниччині: 39 посадовцям оголошено підозру

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Масштабна корупція на Хмельниччині: 39 посадовцям оголошено підозру
За словами Руслана Кравченка, наразі підготовлено клопотання про обрання запобіжних заходів
колаж: glavcom.ua

Генпрокурор Кравченко: на Хмельниччині викрито схеми розкрадання бюджетних коштів на мільйони гривень

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про викриття масштабних корупційних схем у Хмельницькій області. Правоохоронні органи оголосили 39 підозр у розтраті бюджетних коштів, зловживанні владою та службовим становищем, службовому підробленні та недбалості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Руслана Кравченко.

Серед підозрюваних – посадові особи, депутати, підрядники та освітяни. Генпрокурор назвав кілька конкретних випадків:

Місцеві голови:

  • Нетішинський міський голова підозрюється в закупівлі квадрокоптерів неналежної якості.
  • Дунаєвецька міська голова, інженер з технагляду та підрядник завищили вартість капітального ремонту вулиць.
  • Берездівський сільський голова та посадовець Ізяславської міськради підозрюються у розтраті коштів на закупівлі симуляторів польотів на дронах для школярів.
  • Судилківська сільська голова підозрюється у заволодінні бюджетними коштами під час ремонту школи.

Депутати та посадовці:

  • Депутат Кам’янець-Подільської міськради (екскерівник міської лікарні) та ексдиректор Департаменту містобудування незаконно передали забудовнику корпус лікарні для будівництва багатоповерхівки.
  • Депутат міської ради-директор шепетівського комунального підприємства та фахівець з держзакупівель розтратили кошти громади при закупівлі автомобілів.
  • Екскерівниця департаменту Хмельницької ОДА підозрюється у розтраті коштів під час закупівлі програмного забезпечення, за яке заплатили, але не отримали.

Освітяни:

  • Керівники дев’яти навчальних закладів Теофіпольської громади та шість бухгалтерів підозрюються в розтраті коштів на фіктивних договорах про «опалення влітку».
  • Бухгалтери державного навчального закладу профтехосвіти та директор обласної спортшколи безпідставно нараховували собі надбавки та премії.

За словами Руслана Кравченка, наразі підготовлено клопотання про обрання запобіжних заходів. Слідчі дії в усіх провадженнях тривають.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про черговий етап масових викриттів корупції у Чернівецькій області. За його словами, 15 особам оголошено підозри, а сума завданих державному бюджету збитків перевищує 10 млн грн. Окрім цього, за недостовірне декларування встановлено окремі збитки на 3,2 млн грн.

