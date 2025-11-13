Головна Країна Події в Україні
На Черкащині встановлено рекорд України з виготовлення найдовшої м'ясної косички (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька

Рекорд України із виготовлення найдовшої м’ясної косички зафіксували 7 листопада 2025 року
фото: Book World Records

Подібний рекорд уперше зафіксувала Книга світових рекордів

На Черкащині місцеві мешканці встановили рекорд із виготовлення найдовшої м’ясної косички. Про це пише «Главком» із посилання на Book World Records.

Рекорд України офіційно зафіксували 7 листопада 2025 року в селі Дзендзелівка Уманського району Черкаської області, це підтвердили представники Книги світових рекордів – Ганна Крисюк та Галина Бишенко.

Після презентації, підприємство продемонструвало процес виготовлення найбільшої м’ясної косички в Україні. Також автори рекорду провели офіційне вимірювання косички. Вага м’ясної косички з м’яса кролика склала 50 кг, а довжина – 52 м 80 см. «За його результатами Ганна Крисюк оголосила встановлення рекорду України, подякувала власникам компанії та всім учасникам за розвиток українського виробництва, створення нових робочих місць і виготовлення якісного, екологічного продукту», – йдеться в статті Книги світових рекордів.

Рекорд підтвердили представники Книги світових рекордів
Рекорд підтвердили представники Книги світових рекордів
фото: Book World Records

Зазначається, що Книга світових рекордів уперше зафіксувала рекорд українського підприємства з виробництва м’яса кролика.

Також нещодавно у Волинській області встановили найвищу гойдалку в Україні. Її висота – 14 м 10 см, і вона побудована з міцних дерев’яних колод. Гойдалку спорудила сімейна пара Юрій та Катерина Веремчуки у своєму екопарку «Persha Hata» у селі Селець.За висотою нова гойдалка перевершила всі попередні рекорди України.

Також рекорд України встановили на Львівщині. Там відбулася унікальна подія – встановлення рекорду України «Найдовший Красівський пиріг». Господині Тростянецької громади спекли пиріг-велетень, який став символом єднання громад.

Рецепт знаменитого пирога походить із села Красів, а саму страву свого часу описав у своїй книзі Степан Шухевич, родина якого родом із Миколаївщини. Це історичне коріння стало однією з причин, чому Миколаївська громада з радістю взяла участь у співорганізації.

Теги: рекорд Черкаси

