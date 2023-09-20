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«Росія несе відповідальність за цю війну»: Шольц різко звернувся до Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Росія несе відповідальність за цю війну»: Шольц різко звернувся до Путіна
Шольц наголосив, що мир без свободи є гнобленням, а мир без справедливості – диктатурою
фото з відкритих джерел

Глава німецького уряду наголосив, що загарбницька війна Росії завдала величезних страждань не лише Україні

Російський диктатор Володимир Путін має усвідомити, що держави ООН будуть відстоювати принципи мирного порядку та мають рішучий настрой щодо цього. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час виступу перед Генасамблеєю ООН.

«Не забуваймо, що Росія несе відповідальність за цю війну, і саме президент РФ може припинити її в будь-який момент одним своїм розпорядженням. Але для того, щоби він це зробив, він має усвідомити, що ми, держави ООН, ставимося серйозно до виконання наших принципів», – наголосив глава німецького уряду.

Шольц підкреслив, що в багатополярному світі XXI століття немає місця ревізіонізму та імперіалізму. Глава німецького уряду наголосив, що загарбницька війна Росії завдала величезних страждань не лише Україні. «Люди в усьому світі страждають від інфляції, зростання боргів, дефіциту добрив, голоду та зростання бідності».

У цьому зв’язку він підкреслив, що вважає правильним участь країн з усього світу в пошуках миру. Однак, застеріг Шольц, потрібно оминати «хибних рішень», які лише називаються мирними, бо мир без свободи є гнобленням, а мир без справедливості – диктатурою.

«Це має нарешті зрозуміти й Москва», – зауважив він.

Також президент Польщі Дуда заявив, що головною гарантією забезпечення миру в Європі є повна перемога України у війні з Росією.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. У промові він нагадав про блокування Росією українських портів і, як наслідок, продовольчу кризу, ядерний шантаж Москви та російську агресію в інших країнах. Зеленський запропонував країнам об’єднати зусилля для реалізації української «формулу миру».

Теги: росія війна путін Володимир Зеленський президент Олаф Шольц Радбез ООН

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