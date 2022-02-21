Українські фермери хвилюються: можуть втратити орендовані паї

Аграрії просять продовжити перший етап ринку землі хоча би до 10 років

Українські фермери ризикують залишитися без землі. Вони не встигають скупити у власників паї, які орендують. Фермерам бракує для цього і часу, і грошей. Тому дрібні землекористувачі просять владу внести корективи в закон про ринок землі, продовжити перший етап ринку хоча би до 10 років. Про це повідомив під час пресконференції голова Полтавського відділення Асоціації фермерів та приватних землевласників України (АФЗУ) Василь Бурлака, пише agroportal.

В Україні вже понад пів року працює вільний обіг земель сільськогосподарського призначення. Зараз триває перший етап ринку землі, в ході якого право на придбання земельних ділянок мають фізичні особи. Причому кожен може придбати не більш як 100 га землі.

Ця норма цілком влаштовує дрібних землекористувачів – фермерів, які зазвичай мають в обробітку від 20 до 50 га земельних наділів. Вони орендують цю землю у власників паїв і тепер, звісно, воліли би викупити орендовану землю. Однак процес купівлі-продажу землі доволі марудний і затяжний. Деколи усі юридичні процедури можуть тягнутися до року. Через це фермери не встигають викупити всю землю, якою користуються.

«Поки фермер збере документи, поки їх розгляне сесія, яка може збиратися раз на місяць чи раз на три місяці, так вже майже рік минув. І виходить, що залишився тільки рік. Ми просто не встигаємо. Тому просимо переглянути закон і дати нам на вирішення цих питань термін не у два роки, а до десяти», – каже Бурлака.

Є також іще одна причина, з якої фермери не в змозі вписатись у відведений законом термін: їм бракує грошей на купівлю землі. Нині аграрний сектор в Україні вельми затратний. Отже всі гроші, виручені з продажу вирощеної продукції, і навіть кредитні кошти йдуть на видатки нового аграрного сезону. Відтак фермер не може заощадити достатню суму грошей, аби скупити землю, яку орендує.

А з початком другого етапу, коли на ринок землі будуть допущені великі агрохолдинги і потужні покупці, шанси фермерів на придбання землі стануть зовсім примарними. Адже вони не в змозі будуть конкурувати з «грошовими мішками», які будуть готові скуповувати землю десятками, а то й сотнями тисяч гектарів.

Отже, може так статись, що дрібні фермери, як клас, взагалі перестануть існувати. Вони просто будуть витіснені з ринку великими агрокомпаніями, що встановлять в Україні свою монополію.

Нагадаємо, як стало відомо, фермери змушені двічі платити за оренду землі. Тим часом ціни на сільськогосподарські землі на аукціонах зросли на 430%.

Як повідомлялося, в Україні змінилися правила купівлі-продажу землі.

Читайте також: