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Кордон з Україною заблокують польські фермери з новими вимогами

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кордон з Україною заблокують польські фермери з новими вимогами
фото з відкритих джерел

Нову польську блокаду ПП «Дорогуськ» з 18 грудня буде розширено участю фермерів

Блокаду найбільшого на польсько-українському кордоні пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин», відновлення якої анонсовано з 14:30 у понеділок, 18 грудня, проводитиме об'єднання польських фермерів Zjednoczona Wieś («Об'єднане село»). Про це повідомив лідер протестуючих перевізників Рафа Меклер.

Згідно з його повідомленням у соцмережі X серед нових умов, зокрема:

  • призупинення імпорту цукру з України,
  • негайна виплата прямих субсидій,
  • збереження компенсації акцизу на паливо,
  • компенсації виробникам кукурудзи.

Незважаючи на заборону імпорту зернових з України, що діє вже багато місяців, стверджується, що на польському ринку склалася трагічна ситуація, викликана неконтрольованим припливом зерна з України. Врожай 2023 року перспективи не покращив, а системні рішення щодо захисту внутрішнього ринку не впроваджуються.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

22 листопада до протесту приєдналася організація Oszukana Wieś («Обдурене село»), яка заблокувала ПП «Шегині – Медика». Поза блокадою залишилися лише пункти для пропуску порожнього транспорту та пункти для малотоннажних автомобілів.

11 грудня польські страйкарі розблокували найбільший пункт пропуску вантажівок на кордоні з Україною «Ягодин – Дорогуськ».

Зауважимо, місцева влада заборонила польським перевізникам блокувати кордон з Україною. Проте 15 грудня місцевий польський суд скасував це рішення.

Польські перевізники заявили про проведення нової акції протесту на кордоні з Україною, яка розпочнеться у понеділок, 18 грудня, о 15:00.

Зафіксовано три випадки смерті українських водіїв з початку блокування українсько-польських пунктів пропуску.

Теги: Польща Україна фермерство фермер кордон

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