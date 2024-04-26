The Washington Post назвала країну, яка може стати наступною ціллю для Росії

«Не дай боже, якщо росіяни відчують себе сміливішими, очевидно, що наступною буде Молдова»

Без більшої допомоги Заходу Молдова, яка розташована між Україною і Румунією, може стати наступною ціллю для Путіна і потрапити під контроль Росії. Про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой приїхав до Вашингтона, щоб нагадати про безпрецедентну тривогу та нестабільність, з якою зіштовхнулися мешканці країни через війну в Україні. «Путін загрожує безпеці Молдови, тисне на її економіку і підриває її демократію – всі ці зусилля спрямовані на те, щоб замінити прозахідне керівництво країни новим урядом, проплаченим Кремлем», – йдеться у статті.

Зазначається, що президентка Молдови Мая Санду, яку підтримує Європейський союз, знає, що існування Молдови як демократичної держави залежить від виживання України. Єдине, що стоїть між Молдовою і російським нападом, – це українська армія.

«Питання не в тому, чи хочуть росіяни почати конфлікт, а в тому, чи зможуть вони це зробити. Не дай боже, якщо росіяни відчують себе сміливішими, очевидно, що наступною буде Молдова. А що буде після цього – ніхто не знає», – переконаний Попшой.

Наразі Росія веде в Молдові гібридну війну, у рамках якої використовує всі доступні засоби впливу і втручання, щоб нав'язати свою волю. Москва намагалася організувати переворот, готувала фальшивих антиурядових демонстрантів, наповнювала країну дезінформацією і спрямовувала незаконні кошти проросійським опозиційним партіям.

У жовтні молдавани голосуватимуть щодо змін до конституції країни, щоб закріпити її прагнення до членства в ЄС. Міністр закордонних справ Молдови стверджує, що саме це найбільше злить Путіна. «Росіяни використовують наш демократичний процес проти нас. Вони намагаються встановити проросійський авторитарний режим, який наслідуватиме російську модель правління, щоб завдати удару в спину Україні», – наголосив Попшой.

Видання наголошує, що молдовський уряд, який дотримується західних поглядів, за значної допомоги США прагне знизити залежність від російських енергоносіїв і протистояти російському втручанню.

Нагадаємо, 21 квітня відбулося зібрання проросійських партій Молдови у Москві, щоб обʼєднатися в політичний блок «Перемога». Вони мають на меті завадити вступу до ЄС та усунути чинне керівництво країни від влади.