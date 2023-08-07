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Через негоду без світла залишились мешканці 11 областей

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Через негоду без світла залишились мешканці 11 областей
На Одещині через аварію двічі за добу знеструмлювалися 156 тис. споживачів
фото: glavcom.ua

Через грозовий шторм, який пройшов країною, знеструмлені 306 населених пунктів у різних областях України

Унаслідок аварій на обладнанні без світла залишалися понад 150 тис. споживачів на Одещині, вимикалися лінії електропередач у Дніпропетровській, Полтавській та Київській областях, через негоду знеструмлено понад 300 населених пунктів. Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Учора двічі вимикався автотрансформатор на одній із підстанцій 330 кВт НЕК «Укренерго» в Одеській області, через що двічі за добу знеструмлювалися 156 тис. споживачів.

Також короткотерміново вимикалися дві лінії електропередачі 330 кВ у Дніпропетровській та Полтавській областях. Крім того, була відключена лінія 330 кВ у Київській області, яка частково проходить через територію Білорусі через пошкодження ділянки на території білорусі. Унаслідок технологічних порушень минулої доби без світла також залишалася частина споживачів у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Унаслідок грозового шторму, який пройшов країною, знеструмлені 306 населених пунктів у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській областях.

Загалом залишається без світла 81 тис. споживачів. Більшість із них – на Тернопільщині та Волині.

Ситуація у прифронтових областях

Через ворожі обстріли на Херсонщині знеструмлено 26 населених пунктів, на Сумщині – 7, на Чернігівщині – 6. Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Запорізькій областях.

За минулу добу енергетики заживили майже 10 тис. споживачів. Більшість із них – це абоненти у Запорізькій та Харківській областях.

У Херсоні через підтоплення залишаються без світла 11,4 тис. споживачів.

Нагадаємо, що раніше «Укренерго» звернулося до українців із терміновим проханням.

Теги: електроенергія Міненерго

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