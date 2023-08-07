Через негоду без світла залишились мешканці 11 областей

На Одещині через аварію двічі за добу знеструмлювалися 156 тис. споживачів

Через грозовий шторм, який пройшов країною, знеструмлені 306 населених пунктів у різних областях України

Унаслідок аварій на обладнанні без світла залишалися понад 150 тис. споживачів на Одещині, вимикалися лінії електропередач у Дніпропетровській, Полтавській та Київській областях, через негоду знеструмлено понад 300 населених пунктів. Про це повідомила пресслужба Міненерго.

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Учора двічі вимикався автотрансформатор на одній із підстанцій 330 кВт НЕК «Укренерго» в Одеській області, через що двічі за добу знеструмлювалися 156 тис. споживачів.

Також короткотерміново вимикалися дві лінії електропередачі 330 кВ у Дніпропетровській та Полтавській областях. Крім того, була відключена лінія 330 кВ у Київській області, яка частково проходить через територію Білорусі через пошкодження ділянки на території білорусі. Унаслідок технологічних порушень минулої доби без світла також залишалася частина споживачів у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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Унаслідок грозового шторму, який пройшов країною, знеструмлені 306 населених пунктів у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській областях.

Загалом залишається без світла 81 тис. споживачів. Більшість із них – на Тернопільщині та Волині.

Ситуація у прифронтових областях

Через ворожі обстріли на Херсонщині знеструмлено 26 населених пунктів, на Сумщині – 7, на Чернігівщині – 6. Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Запорізькій областях.

За минулу добу енергетики заживили майже 10 тис. споживачів. Більшість із них – це абоненти у Запорізькій та Харківській областях.

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У Херсоні через підтоплення залишаються без світла 11,4 тис. споживачів.

Нагадаємо, що раніше «Укренерго» звернулося до українців із терміновим проханням.