Через негоду без світла залишились мешканці 11 областей
Через грозовий шторм, який пройшов країною, знеструмлені 306 населених пунктів у різних областях України
Унаслідок аварій на обладнанні без світла залишалися понад 150 тис. споживачів на Одещині, вимикалися лінії електропередач у Дніпропетровській, Полтавській та Київській областях, через негоду знеструмлено понад 300 населених пунктів. Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Учора двічі вимикався автотрансформатор на одній із підстанцій 330 кВт НЕК «Укренерго» в Одеській області, через що двічі за добу знеструмлювалися 156 тис. споживачів.
Також короткотерміново вимикалися дві лінії електропередачі 330 кВ у Дніпропетровській та Полтавській областях. Крім того, була відключена лінія 330 кВ у Київській області, яка частково проходить через територію Білорусі через пошкодження ділянки на території білорусі. Унаслідок технологічних порушень минулої доби без світла також залишалася частина споживачів у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Унаслідок грозового шторму, який пройшов країною, знеструмлені 306 населених пунктів у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській областях.
Загалом залишається без світла 81 тис. споживачів. Більшість із них – на Тернопільщині та Волині.
Ситуація у прифронтових областях
Через ворожі обстріли на Херсонщині знеструмлено 26 населених пунктів, на Сумщині – 7, на Чернігівщині – 6. Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Запорізькій областях.
За минулу добу енергетики заживили майже 10 тис. споживачів. Більшість із них – це абоненти у Запорізькій та Харківській областях.
У Херсоні через підтоплення залишаються без світла 11,4 тис. споживачів.
Нагадаємо, що раніше «Укренерго» звернулося до українців із терміновим проханням.
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