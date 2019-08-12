Укрзалізниця планує запустити потяги «Київ-Берлін» у 2020 році



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Голова Укрзалізниці заявив, що компанія на державному рівні ініціювати підвищення вартості квитків на пасажирські перевезення, щоб зробити такі перевезення беззбитковими

У 2018 році Укрзалізниця перевезла до ЄС на 83% більше пасажирів, ніж роком до цього

Укрзалізниця планує запустити у 2020 році нові пасажирські поїзди сполученням «Київ-Берлін».

Про це повідомив голова Укрзалізниці Євген Кравцов в інтерв’ю «УНІАН».

«Ми хочемо повернути маршрут Київ-Берлін. Сподіваюся, що він запуститься з наступного року», — повідомив Кравцов.

За його словами у 2018 році Укрзалізниця перевезла до ЄС на 83% більше пасажирів, ніж роком до цього.

«Є попит з боку пасажирів, саме тому будемо й надалі розвивати міжнародне залізничне сполучення», — додлав Кравцов.

Також Кравцов заявив, що компанія на державному рівні ініціювати питання щодо підвищення вартості квитків на пасажирські перевезення, щоб зробити такі перевезення беззбитковими.

Напередодні стало відомо, що маршрут поїзда Здолбунів-Холм змінили через проблеми Укрзалізниці з польською митницею. Тепер поїзд доїжджатиме лише до кордону з Польщею.

Напередодні Укрзалізниця запустила поїзд до словацького Кошице.