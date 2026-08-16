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ДСНС завершила роботи у Києві та показала ліквідацію наслідків

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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ДСНС завершила роботи у Києві та показала ліквідацію наслідків
Рятувальники поставили крапку в аварійно-відновлювальних роботах в Оболонському районі столиці
фото: ДСНС Києва

Роботи в районі тривали від нічної балістичної атаки РФ на Київ

Станом на 22:20 у Києві повністю закінчили роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу в Оболонському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

ДСНС завершила роботи у Києві та показала ліквідацію наслідків фото 1


Упродовж дня рятувальники розбирали та проливали конструкції на окремих осередках тління, які залишилися після нічного удару. До ліквідації наслідків було залучено 68 вогнеборців та 17 одиниць техніки.

ДСНС завершила роботи у Києві та показала ліквідацію наслідків фото 2

Увечері в ДСНС повідомили, що аварійно-рятувальні роботи у районі довели до кінця.

«Станом на 22:20 завершено роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу в Оболонському районі міста», – йдеться в повідомленні відомства.

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фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, вночі 16 серпня Росія завдала балістичного удару по Києву. Внаслідок атаки в Оболонському та Голосіївському районах виникли пожежі та руйнування, постраждали три людини. Найбільших наслідків зазнав книжковий ринок на Почайній – після удару та масштабної пожежі торговельні павільйони були практично знищені. Також через атаку пошкоджень зазнали два видавництва, розташовані поблизу.

ДСНС завершила роботи у Києві та показала ліквідацію наслідків фото 3

Нагадаємо, раніше протягом дня рятувальники розбирали завали в Оболонському районі та зіткнулися з труднощами через масштаб пожежі. До слова, унаслідок цього ж удару було знищено легендарний книжковий ринок на Почайній.

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Теги: росія Київ ДСНС книги ринок рятувальники ворог

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