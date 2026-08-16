ДСНС завершила роботи у Києві та показала ліквідацію наслідків

Роботи в районі тривали від нічної балістичної атаки РФ на Київ

Станом на 22:20 у Києві повністю закінчили роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу в Оболонському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.



Упродовж дня рятувальники розбирали та проливали конструкції на окремих осередках тління, які залишилися після нічного удару. До ліквідації наслідків було залучено 68 вогнеборців та 17 одиниць техніки.

Увечері в ДСНС повідомили, що аварійно-рятувальні роботи у районі довели до кінця.

«Станом на 22:20 завершено роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу в Оболонському районі міста», – йдеться в повідомленні відомства.

7 фото На весь екран











фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, вночі 16 серпня Росія завдала балістичного удару по Києву. Внаслідок атаки в Оболонському та Голосіївському районах виникли пожежі та руйнування, постраждали три людини. Найбільших наслідків зазнав книжковий ринок на Почайній – після удару та масштабної пожежі торговельні павільйони були практично знищені. Також через атаку пошкоджень зазнали два видавництва, розташовані поблизу.

Нагадаємо, раніше протягом дня рятувальники розбирали завали в Оболонському районі та зіткнулися з труднощами через масштаб пожежі. До слова, унаслідок цього ж удару було знищено легендарний книжковий ринок на Почайній.