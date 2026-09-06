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В Україні падають ціни на моркву

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні падають ціни на моркву
В Україні стрімко дешевшає морква
фото з відкритих джерел

Ціни падають три тижні поспіль через надлишок пропозиції

Українські аграрії висловлюють занепокоєння ситуацією на ринку моркви, де ціни знижуються вже третій тиждень поспіль. Про це пише «Главком» із посиланням на EastFruit.

Торговельно-закупівельна діяльність залишається млявою, тоді як фермерам потрібно терміново реалізувати значні обсяги середніх сортів, які не підлягають тривалій відвантаженню та зберіганню.

Через низький попит та надлишок овочів виробники змушені поступатися в ціні. Наразі моркву пропонують по 12-18 грн/кг ($0,27-0,40/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Продажі відбуваються нерегулярно та виключно дрібними партіями, при цьому покупці активно тиснуть на фермерів, вимагаючи подальших знижок.

Попри поточне здешевлення, вартість моркви в Україні все ще залишається в середньому на 46% вищою, ніж на початку осені 2025 року. Проте фермери не очікують найближчим часом стабілізації чи зростання цін, оскільки пропозиція на ринку суттєво перевищує попит, а повільні темпи реалізації не дозволяють розвантажити ринок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через тривалу спеку та дефіцит вологи врожай картоплі в Україні цього року може скоротитися приблизно на 30%. За прогнозом директора Інституту картоплярства НААН Миколи Фурдиги, нинішнє сезонне здешевлення картоплі є тимчасовим, а вже наприкінці жовтня – на початку листопада ціни можуть зрости приблизно на 30% через нижчу врожайність і скорочення пропозиції на ринку.

До слова, Україна розпочинає новий сезон із високими початковими запасами  кукурудзи старого врожаю на рівні 2,25 млн т (проти 0,84 млн т торік) та збільшенням виробництва до 31,8 млн т. Зупинка експорту з чорноморських портів з 22 липня веде до подальшого накопичення запасів та створює невизначеність у першій половині сезону.

Теги: ринок продукти овочі ціни

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