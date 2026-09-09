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Як врятувати врожай помідорів та стати зіркою TikTok: приклад фермера з Полтавщини

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Як врятувати врожай помідорів та стати зіркою TikTok: приклад фермера з Полтавщини
Фермер пропонує самозбір томатів
Скриншот із відео в TikTok Андрій Калініченко

Фермер із Миргородської громади на Полтавщині оголосив самозбір томатів сорту «Слива» через низький попит на врожай

Фермер показав плантацію, де дозрівають кілограми томатів, які складно реалізувати. Тепер він пропонує охочим самим приїхати на поле, вибрати та зібрати потрібну кількість помідорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео, опубліковане фермером Андрієм Калініченком в TikTok.

Відео Калініченка із запрошенням на плантацію набрало понад 1 млн переглядів у TikTok.

За словами фермера, охочі можуть приїхати на плантацію у п’ятницю, суботу та неділю й самостійно зібрати томати. В інші дні збирати врожай можна з 8:00 до 17:00. «Сливка, 10 грн», – розповів фермер про сорт і ціну томатів.

@user771002707683 #самозбір #сливка #закваска #томат #помідор ♬ оригінальний аудіозапис - Андрій Калініченко

Плантація розташована приблизно за 3 км від Миргорода, у напрямку Попівки. Фермер зазначив, що покупці можуть самостійно обрати томати та взяти потрібну кількість. За більший обсяг ціну готові обговорювати.

«Томати тут, томати там. Заїжджаємо, забираємо скільки потрібно, які потрібно», – пояснив він.

@user771002707683 САМОЗБІР.Сливка, круглий томат для соку, закваски. 10 грн/кг. 4 км від ВОГА в сторону Попівки. з 8- 17. щоденно. #томат#сливка #закваска #самозбір ♬ оригінальний аудіозапис - Андрій Калініченко

У коментарях під відео користувачі обговорюють ціну томатів та вартість самозбору. Зокрема, одна з коментаторок зазначила, що на її місцевому ринку помідори продають по 8 грн за кілограм і вже зібраними. Інший користувач, навпаки, написав, що на оптовому ринку ціна становить близько 20 грн за кілограм.

Як врятувати врожай помідорів та стати зіркою TikTok: приклад фермера з Полтавщини фото 1
Скриншот коментарів: TikTok / Андрій Калініченко

Деякі коментатори припускають, що цього року томатів багато через значний урожай у приватних господарствах. Інші звернули увагу на низькі ціни на овочі та співвідношення між витратами фермерів і вартістю їхньої продукції.

«Чому так дешево ціниться праця селянина? Дуже жаль», – написала одна з користувачок.

Як врятувати врожай помідорів та стати зіркою TikTok: приклад фермера з Полтавщини фото 2
Скриншот коментарів: TikTok / Андрій Калініченко

Водночас у коментарях є й інша думка. Одна з користувачок зазначила, що на ринку в Київській області дрібні помідори коштують 30 грн за кілограм, а великі – 40–50 грн. Ще одна коментаторка повідомила, що у її районі томати продають по 5–10 грн за кілограм.

Як врятувати врожай помідорів та стати зіркою TikTok: приклад фермера з Полтавщини фото 3
Скриншот коментарів: TikTok / Андрій Калініченко

Частина користувачів також запитала у фермера, де саме розташована плантація та до кого звертатися охочим приїхати. На ці запитання Калініченко відповідав без уточнення адреси в коментарях.

Як врятувати врожай помідорів та стати зіркою TikTok: приклад фермера з Полтавщини фото 4
Скриншот коментарів: TikTok / Андрій Калініченко

Раніше «Главком» писав про іншу ситуацію на Полтавщині, коли фермер Сергій вивіз на поле помідори, які не зміг продати. Тоді аграрій пояснив «Главкому», що на ситуацію вплинули аномальна спека, масове дозрівання врожаю та одночасний вихід великої кількості виробників на ринок.

За його словами, через перевиробництво та необхідність швидко реалізувати томати ціна на них може падати настільки, що фермерам стає невигідно збирати врожай. Серед додаткових витрат він називав оплату праці збирачів та логістику.

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Теги: ринок урожай Полтавщина фермер овочі

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