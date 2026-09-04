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Президенти Фінляндії і України обговорили візит спецпредставників США

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Президенти Фінляндії і України обговорили візит спецпредставників США
Раніше президенти обговорювали оборонну співпрацю
Фото: Президент України (ілюстративне)

Сторони також обговорили шляхи досягнення миру у російсько-українській війні

Президент Фінляндії Александр Стубб провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Серед іншого, вони обговорили майбутній візит американських представників до Києва та шляхи досягнення миру у російсько-українській війні.

Про це Стубб повідомив у соцмережі X, передає «Главком».

За його словами, під час розмови із Зеленським йшлося про мирний процес та майбутній візит спецпредставника президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Києва.

«Фінляндія й надалі надає надійну підтримку Україні та мирному процесу», – заявив президент Фінляндії.

Очікується, що Віткофф і Кушнер найближчими днями відвідають Київ для переговорів щодо припинення війни.

Напередодні з’явилася інформація про можливі зміни у планах американських представників через погрози з боку Росії.

Kyiv Independent із посиланням на співрозмовників повідомило, що Віткофф і Кушнер нібито обговорювали альтернативні варіанти проведення запланованого візиту до Києва.

Водночас Axios повідомило, що американські представники цими вихідними планують відвідати як Москву, так і Київ. Поїздки мають бути пов’язані з переговорами щодо припинення російсько-української війни.

Нагадаємо, Стів Віткофф раніше вже брав участь у переговорах щодо завершення війни Росії проти України. Джаред Кушнер, зять президента США, також залучений до дипломатичних зусиль американської адміністрації.

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Теги: Фінляндія Україна президент переговори

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