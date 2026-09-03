«Нафтогаз» витратив понад 1 млн грн на дві тонни кави

Компанія провела чотири закупівлі протягом року, остання передбачає постачання ще 400 кг кави до кінця жовтня

«Нафтогаз» протягом 2026 року закупив та запланував закупити загалом понад дві тонни кави, витративши на це трохи більше 1 млн грн. Відповідні дані оприлюднені в електронній системі публічних закупівель Prozorro, повідомляє «Главком».

Загалом йдеться про чотири закупівлі кави, три з яких передбачали постачання продукції до кінця квітня, червня та липня. Ще одна закупівля передбачає постачання до кінця жовтня.

Перша закупівля передбачала постачання 602 кг кави до 30 квітня. Її загальна вартість становила 323 635,20 грн. Таким чином, один кілограм продукції в середньому обійшовся приблизно у 538 грн.

У межах другої закупівлі «Нафтогаз» придбав 669 кг кави. Постачання мало відбутися до 30 червня, а загальна сума закупівлі становила 334 703,38 грн. Середня вартість одного кілограма становила близько 500 грн.

Третя закупівля передбачала придбання 330 кг кави за 163 350 грн із постачанням до 31 липня. У цьому випадку середня ціна становила 495 грн за кілограм.

Четверта закупівля передбачає придбання ще 400 кг кави. Її вартість становить 216 тис. грн, а постачання має відбутися до 31 жовтня. Відповідно, один кілограм кави коштуватиме в середньому 540 грн. Загалом за чотирма закупівлями йдеться про 2001 кг кави загальною вартістю 1 037 688,58 грн.

Нагадаємо, що раніше «Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії. Загалом компанія замовла чотири позиції: емульсію «Гіалера» 15 мл, нейтральну масажну олію «Зелена. Апт.» 200 мл, спорткрем «Нікофлекс Меді Форте» та таблетки «Печаєвські від печії» зі смаком лісових ягід.