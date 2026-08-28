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Прем’єр повідомив гарні новини для іноземців, які воюють за Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Прем’єр повідомив гарні новини для іноземців, які воюють за Україну
Після завершення військового контракту іноземці матимуть більше часу, щоб врегулювати свій правовий статус
фото: Сергій Корецький/Telegram

Корецький: Очікуємо на розгляд і схвалення законопроєкту Верховною Радою

Уряд схвалив законопроєкт, який посилює правовий захист іноземців та осіб без громадянства, які стали на захист України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єра Сергія Корецького.

Голова уряду зауважив, що після завершення військового контракту іноземці матимуть більше часу, щоб врегулювати свій правовий статус: проєкт передбачає збільшення строку законного тимчасового проживання в Україні з трьох до шести місяців.

«Період військової служби зараховуватиметься до п’ятирічного строку проживання, необхідного для отримання дозволу на імміграцію. Крім того, законопроєкт передбачає запровадження посвідчення іноземця для виїзду за кордон для людей, які через загрозу чи політичні обставини не можуть отримати або обміняти паспорт у країні походження», – зазначив прем'єр.

Корецький додав: «Очікуємо на розгляд і схвалення законопроєкту Верховною Радою».

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україні розпочав роботу Міжнародний легіон – підрозділ, до якого долучилися тисячі добровольців із понад 55 країн. Іноземці підписують контракт на три роки з правом розірвати його після шести місяців служби та отримують таку саму зарплату, що й українські військові.

Наприкінці 2025 року легіон фактично реорганізували – іноземних бійців почали переводити до штурмових полків регулярної армії.  

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Теги: Кабмін військові Сергій Корецький

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