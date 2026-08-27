США оцінили «лояльність» союзників? Пентагон розіслав анкету країнам НАТО

Вашингтон поцікавився не лише оборонними витратами партнерів – серед запитань опинилися підтримка зовнішньої політики США та умови перебування американських військ

Пентагон розіслав країнам НАТО спеціальну анкету в межах перегляду розміщення американських військ у Європі. Вашингтон вирішив з'ясувати не лише оборонні можливості союзників, а й те, наскільки їхня політика відповідає зовнішньополітичним пріоритетам США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Заступник міністра війни США Елбридж Колбі у четвер має поінформувати послів країн НАТО про перебіг перегляду американської військової присутності в Європі. Європейські дипломати, своєю чергою, намагатимуться переконати Пентагон, що союзники нарощують власні оборонні спроможності та готові брати на себе більшу відповідальність за безпеку континенту.

Вашингтон оголосив про шестимісячний перегляд розміщення американських військ у Європі ще в червні. Адміністрація США вимагає, щоб європейські члени НАТО поступово перебирали на себе основну відповідальність за оборону Європи.

Наразі на європейському континенті перебуває близько 80 тис. американських військовослужбовців. Вашингтон уже оголошував про виведення частини особового складу.

На тлі перегляду Пентагон влітку розіслав членам НАТО анкету. Як пише Reuters, її питання охоплюють широкий спектр тем – від оборонних видатків до підтримки зовнішньополітичних пріоритетів Сполучених Штатів.

Зокрема, союзників запитали, чи запроваджували вони обмеження на доступ, базування та прольоти американських військ і чи готові скасувати такі обмеження.

Окремо Вашингтон поцікавився позицією країн щодо регуляцій, які можуть обмежувати трансатлантичну оборонно-промислову співпрацю. Серед іншого країни мали повідомити, чи виступали вони публічно проти таких обмежень.

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур підтвердив, що Таллінн готує відповідь на отриману анкету. «Естонія поділяє думку, що Європа має робити більше для власної оборони», – заявив він.

Водночас такий формат оцінювання союзників викликав занепокоєння серед частини європейських дипломатів. Один зі співрозмовників Reuters зазначив, що прив'язка питань базування американських військ до політичної позиції тієї чи іншої держави виглядає як транзакційний підхід до партнерства.

Перегляд також може спричинити конкуренцію між членами НАТО за збереження американської військової присутності. За словами посадовців, окремі країни вже пропонують Вашингтону вигідніші умови для розміщення військ США.

Сам Колбі заявляв, що перегляд має допомогти Альянсу перейти до оновленої моделі, яку він назвав «НАТО 3.0». Водночас співрозмовники видання зауважують, що позиція заступника глави Пентагону не означає остаточного рішення адміністрації США. «Усе, що він скаже, Трамп чи Гегсет можуть скасувати вже за 20 хвилин», – зазначило джерело в НАТО.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Пентагон оголосив про виведення близько 5 тисяч військових із Німеччини – в американських ЗМІ неофіційно називали це «покаранням» Берліна за коментарі щодо війни США з Іраном. «Главком» писав, що Європа вже розробляє план на випадок виходу США з НАТО, а аналітики попереджають: скорочення американського контингенту послаблює весь східний фланг альянсу.