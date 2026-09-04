Вчителька проводила онлайн-урок у пошкодженому після обстрілу ліцеї Одеси

Відео з педагогинею у зруйнованому класі розлетілося мережею та викликало різні реакції користувачів

В одеському ліцеї, який зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки, вчителька продовжила проводити онлайн-заняття для учнів. Відео з уроку опублікували у соцмережах, після чого воно активно поширилося мережею.

На кадрах педагогиня проводить заняття просто у пошкодженому класі. У приміщенні видно наслідки обстрілу – вибиті вікна та уламки скла.

Публікація викликала різні реакції користувачів. Частина коментаторів дякувала вчительці за стійкість і відданість роботі та наголошувала, що вона продовжує навчати дітей попри обставини. Водночас інші звертали увагу на безпеку педагогині та ставили питання, чому урок проводився саме у пошкодженій будівлі.

2 вересня Одеса зазнала комбінованої російської атаки. За даними Одеської обласної військової адміністрації, внаслідок удару постраждали восьмеро людей, серед них – п'ятирічна дитина.

Російські війська атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру міста.

За однією з адрес було пошкоджено квартири з 17-го по 23-й поверхи 24-поверхового житлового будинку та автомобілі мешканців. Попередньо, там постраждали п’ятеро людей, зокрема 5-річна дитина.

За іншими адресами вибухи пошкодили фасади та скління двох ліцеїв, п’ятиповерхового бізнес-центру та складських приміщень. Там постраждали ще троє людей.