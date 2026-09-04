Удар шахеда по СБУ міг коригувати російський агент – Флеш

Російський шахед могли наводити онлайн за допомогою радіоретранслятора, встановленого неподалік від місця удару

Атаку російського шахеда на будівлю Служби безпеки України в Києві міг коригувати агент Росії, який перебував неподалік від місця удару. Безпілотник могли наводити онлайн за допомогою спеціального радіоретранслятора.

Про це повідомив у радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов із позивним Флеш, пише «Главком».

За оцінкою Флеша, російський безпілотник могли керувати та наводити в режимі онлайн безпосередньо під час атаки.

Для цього агент Росії міг увімкнути неподалік від місця удару радіоретранслятор Mesh із доступом до інтернету. Через цей пристрій оператор міг отримати можливість коригувати політ шахеда.

За словами Бескрестнова, радіоретранслятор мав невеликі габарити – приблизно половину шкільного рюкзака. Пристрій могли активувати лише на короткий час безпосередньо під час атаки.

Флеш припустив, що російський агент міг перебувати на відстані до 5 км від будівлі Служби безпеки України.

Водночас, за його словами, під час атаки в повітрі не було інших шахедів. Через це він вважає неможливим варіант, за якого керування безпілотником здійснювалося через ланцюжок ретрансляторів безпосередньо з території Росії.

Таким чином, однією з версій атаки є використання російського агента, який перебував неподалік від цілі та активував необхідне обладнання.

Водночас офіційного підтвердження цієї версії українські спецслужби наразі не оприлюднювали.

Після російської атаки у Службі безпеки України заявили, що відповідь на удар буде неминучою. У відомстві наголосили, що вона має бути болісною для Росії.

Інформація про можливе залучення агента Росії до наведення шахеда на будівлю Служби безпеки України наразі залишається версією, озвученою Флешем.