Нова допомога Україні, арешт керівників організації «SOS Донбас». Головне за 26 листопада

Німеччина виділяє Україні 170 млн євро зимової допомоги, у Франції затримано групу організації «SOS Донбас» за підозрою у співпраці з Росією, Зеленський доручив переглянути систему поповнення військових бригад. «Главком» склав добірку новин 26 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

У Франції затримано групу організації «SOS Донбас» за підозрою у співпраці з Росією

Французька контррозвідка взяла під варту Анну Новікову та Венсана Перфетті – керівників асоціації «SOS Донбас», підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами під прикриттям гуманітарної діяльності. Також затримано жителя передмістя Парижа, а четвертий фігурант нині перебуває під суворим наглядом.

За версією слідства, організація могла слугувати каналом передачі інформації та впливу для Росії у Франції. Правоохоронці затримали керівників асоціації «SOS Донбас» після кількох місяців стеження.

На Донеччині викрито мільйонні розкрадання на опаленні й водопостачанні прифронтових міст

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему розкрадання державних 140 млн грн, які були виділені для забезпечення теплом і водою населених пунктів Донеччини. За даними слідства, схему очолив керівник Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОВА.

Навесні 2023 року фігуранти визначили об’єкти, які підлягали відновленню бюджетним коштом. Підозрювані штучно завищили вартість устаткування та робіт, зімітували конкуренцію на торгах і забезпечили перемогу підконтрольної фірми, фактичне керівництво якою здійснював однокласник посадовця.

Зеленський доручив переглянути систему поповнення військових бригад

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поповнення бригад людьми буде переглянуто. Найближчим часом мають бути підготовлені відповідні проєкти рішення.

Глава держави наголосив, що влада виконує запити військових, один із них – справедливий розподіл особового складу між бригадами. «Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді, і зараз є доручення Ставки все це опрацювати начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову разом із Павлом Палісою, заступником керівника Офісу та дуже досвідченим військовим. Найближчим часом мають бути підготовлені для мене проєкти рішення», – повідомив Зеленський.

Французький суд підтвердив вирок експрезиденту Саркозі

Верховний суд Франції підтримав вирок колишньому президентові Ніколя Саркозі за незаконне фінансування передвиборчої кампанії 2012 року. Справа стосувалась співпраці Ніколя Саркозі з PR-компанією Bygmalion, щоб приховати справжні витрати на його виборчу кампанію у 2012 році. Прокуратура стверджувала, що Саркозі витратив майже 43 млн євро, що майже вдвічі перевищує дозволену суму у 22,5 млн євро.

Суд призначив Саркозі за цією справою один рік позбавлення волі. Шість місяців із цього терміну можна було відбути альтернативним способом – ходити з електронним браслетом, без тримання у в’язниці. Експрезидент подав апеляцію на вирок, що відклало його затримання. Розгляд цієї апеляції тривав кілька років, однак найвищий суд Франції підтримав рішення, зробивши вирок Саркозі остаточним.

Німеччина виділяє Україні 170 млн євро зимової допомоги

Німеччина оголосила про виділення зимової допомоги Україні у розмірі 170 млн євро. Таким чином вона хоче продемонструвати, що РФ не досягне успіху у війні.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц зазначив, що Німеччина продовжить підтримку України «на дуже високому рівні» у федеральному бюджеті на 2026 рік. «З огляду на нещодавні події ми збільшили цю суму ще на 3 млрд євро, довівши загальну суму до 11,5 млрд євро. І ми негайно надаємо додаткові 170 млн євро на інфраструктуру, щоб пом’якшити наслідки російських атак на енергопостачання України взимку», – каже він.

За словами канцлера, підтримка українського народу триватиме стільки, скільки це буде необхідно. Мерц додав, що Німеччина хоче зробити заморожені активи Росії доступними саме для цього.