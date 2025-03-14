Уряд спрямував понад 200 млн на трансформацію медичної системи

Раніше уряд виділив 6,3 млн грн на відбудову столичного «Охматдиту»

Гроші мають допомогти модернізувати медичну систему

207 млн грн гранту від Світового банку буде спрямовано на проєкт трансформації медичної системи в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Кошти підуть на інвестиції в підвищення спроможності українського медичної системи, інструменти цифровізації та більш ефективне управління.

Крім того, за словами Шмигаля, уряд виділяє десятки мільярдів гривень на відбудову.

«Зокрема, цього тижня 2 млрд грн направили на програму житла для внутрішньо переміщених осіб. Більш ніж 1,3 тис. українських родин із числа ВПО зможуть придбати собі нові оселі», – каже він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив 6,3 млн грн на відбудову національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у Києві.

До слова, понад 378 млн грн, зібраних благодійною організацією «Благодійний фонд «Охматдит – Здорове дитинство» на відбудову дитячої лікарні «Охматдит» будуть зберігатися на рахунку фонду, допоки не визначиться підрядник, який робитиме капітальний ремонт медустанови.

Як відомо, до листопада 2025 року в Україні буде впроваджено анонімний розгляд справ військово лікарськими комісіями. Анонімний розгляд стане третім етапом цифровізації ВЛК.