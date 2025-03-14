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Уряд спрямував понад 200 млн на трансформацію медичної системи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд спрямував понад 200 млн на трансформацію медичної системи
Раніше уряд виділив 6,3 млн грн на відбудову столичного «Охматдиту»
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Гроші мають допомогти модернізувати медичну систему

207 млн грн гранту від Світового банку буде спрямовано на проєкт трансформації медичної системи в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Кошти підуть на інвестиції в підвищення спроможності українського медичної системи, інструменти цифровізації та більш ефективне управління.

Крім того, за словами Шмигаля, уряд виділяє десятки мільярдів гривень на відбудову.

«Зокрема, цього тижня 2 млрд грн направили на програму житла для внутрішньо переміщених осіб. Більш ніж 1,3 тис. українських родин із числа ВПО зможуть придбати собі нові оселі», – каже він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив 6,3 млн грн на відбудову національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у Києві.

До слова, понад 378 млн грн, зібраних благодійною організацією «Благодійний фонд «Охматдит – Здорове дитинство» на відбудову дитячої лікарні «Охматдит» будуть зберігатися на рахунку фонду, допоки не визначиться підрядник, який робитиме капітальний ремонт медустанови.

Як відомо, до листопада 2025 року в Україні буде впроваджено анонімний розгляд справ військово лікарськими комісіями. Анонімний розгляд стане третім етапом цифровізації ВЛК.

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Теги: гроші медицина уряд Денис Шмигаль Світовий банк

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