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Як оформити субсидію на комуналку за наявності боргів: інструкція

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як оформити субсидію на комуналку за наявності боргів: інструкція
Якщо укласти договір про реструктуризацію заборгованості з постачальником, можна потім подаватися і на субсидію
фото: glavcom.ua

Оформити субсидію на сьогоднішній день українці можуть за спрощеною процедурою в режимі онлайн на порталі «Дія»

Навіть за наявності заборгованості є можливість оформити субсидію на комунальні послуги. Для цього є певний алгоритм, про який нагадали у Пенсійному фонді.

Як відомо, наявність заборгованості є приводом для відмови в отриманні субсидії на комуналку. Однак не все так однозначно. Якщо укласти договір про реструктуризацію заборгованості з постачальником, можна потім подаватися і на субсидію.

Копію договору про реструктуризацію слід прикріпити до заяви на субсидію, яка подається до Пенсійного фонду. Якщо вже є відмова у призначенні субсидії у зв'язку із заборгованістю по оплаті за комунальні послуги, можна звернутися з новою заявою про призначення субсидії, де буде вказано перелік тих послуг, щодо яких заборгованість відсутня.

Наприклад, якщо у домогосподарства є борг за опалення, а щодо всіх інших комунальних послуг заборгованості немає, то є можливість подати заяву на субсидію на всі комунальні послуги, крім опалення.

Оформити субсидію на сьогоднішній день українці можуть за спрощеною процедурою в режимі онлайн на порталі «Дія».

Для цього потрібно:

  • зареєструватися або авторизуватись на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID;
  • вибрати в меню Послуги розділ Пенсії, пільги та допомоги та Заява на субсидію;
  • заповнити дані та перевірити їх коректність;
  • завантажити необхідні копії документів.

Нагадаємо, раніше директорка департаменту Пенсійного фонду Олена Охріменко повідомила, що українці в 2023 році можуть втратити житлову субсидію. Це може статися у випадку заборгованості, яка виникла протягом трьох місяців та перевищує 680 грн.

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Теги: субсидія опалення українці послуги пенсія пільги

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