Урожай-2023. Міністр агрополітики втішений даними супутників

Микола Сольський: Ми очікували значно більшого падіння посівних площ

Українські агрономи очікували значно більшого падіння посівних площ, але обсяги посівів озимих культур, за даними спутників, виявились кращими, ніж вважалось восени. Проте скоро агрономи зрозуміли, що трапили в гіршу халепу. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів міністр агрополітики та продовольства Микола Сольський.

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«Падіння посівних площ все одно відбудеться. За останні два-три місяці ми зрозуміли, наскільки величезним є площі замінованих земель. Це не просто неприємна новина, а те, з чим доведеться жити: це значно більше, ніж було будь-де за багато десятиліть», – розповідає Сольський.

Війна та окупація українських територій змінили звичну модель посівної. Як правило, ті області, де було більше посівів кукурудзи, трохи їх зменшили. Відбулося часткове заміщення кукурудзи соєю або соняшником в різних регіонах, значне збільшення посівів цукрового буряка, тому що цукор – в ціні і його вигідно експортувати. Але якщо казати про буряк – це лише додаткові десятки тисяч гектарів, а не сотні тисяч.

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«Так, деяка перевага в бік олійних відчувається, але у нас, слава Богу, ринок диктує, що саме сіяти. Зараз в пріоритеті – зменшення навантаження на логістику та затрат фермера, за яких йому більш комфортно працювати та потенційно заробити більше», – зазначив міністр агрополітики.

На думку Миколи Сольського, так само могло бути і без війни. Наприклад, у США фермери щороку залежно від співвідношення ціни сої та кукурудзи, затрат на їхнє виробництво, збільшують посіви тієї або іншої культури. Це абсолютно нормальна практика.

Нагадаємо, що через війну посівні площі в Україні скоротилися на чверть. Відновлення до попередніх показників навіть після перемоги триватиме довго через необхідність розмінування територій. Раніше Міністерство прогнозувало скорочення валового врожаю зернових, зокрема кукурудзи.