Уряд хоче ввести плату за дороги для окремих видів вантажівок

Кошти планується направляти для створення нової інфраструктури

Кабінет міністрів України пропонує стягувати плату за проїзд по дорогах державного значення вантажівок вагою понад 12 тонн. Відповідний проєкт закону уряд ухвалив на засіданні 22 вересня, повідомила у Telegram пресслужба прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

У пресслужбі зазначили, що проєкт закону є частиною плану заходів щодо виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

«Тисячі кілометрів доріг в Україні будується за рахунок коштів платників податків. При цьому тисячі кілометрів українських доріг отримують найбільше навантаження та знос саме від вантажівок. Тому для них пропонується встановити оплату за користування дорогами загального користування. Кошти з вантажівок будуть консолідуватися у державному дорожньому фонді – це буде додатковий ресурс для створення якісно нової інфраструктури для всіх», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на зустрічі з американцями українського походження заявив, що зараз в Україні дороги вже кращі, ніж у Нью-Йорку.

У соціальних мережах на заяву Зеленського вже відреагували українці, які почали висміювати самовпевнені слова керівника держави.

До слова, Зеленський пообіцяв українцям США подвійне громадянство.

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