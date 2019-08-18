В Україні продовжує зростати ціна на молоко
Ситуація зумовлена дефіцитом промислового молока внаслідок скорочення поголів’я дійної худоби
Зростання цін у цей період є очікуваним сезонним явищем. Проте поточний рік виявився інакшим і не вписався в загальну картину динаміки попередніх років.
Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока, пише Аgronews.
«Ціни почали зростати раніше – в кінці червня, а їх стрімкість навіть здивувала багатьох учасників ринку. Ситуація, яка склалася, зумовлена дефіцитом промислового молока внаслідок скорочення поголів’я дійної худоби. Спрацювала також і емоційна складова, яка посилила попит на сировину серед операторів ринку», – йдеться у повідомленні.
Подальше підвищення цін на молоко можливе, але в межах 5−10 коп./кг і більше для тих виробників, які ще не встигли укласти нові протоколи. Ціни у вересні залишатимуться орієнтовно схожими до серпневих.
Вищий ґатунок досяг 9,24 грн/кг (+12 коп.), темпи його зростання були найменшими.
Перший ґатунок подорожчав на 21 коп. – до 9,08 грн/кг. Попит на молоко екстраґатунку продовжує зростати, про що свідчить подальше збільшення цінового розриву між сортами екстра-вищий до 89 коп. Різниця вищого та першого ґатунків скоротилася до 16 коп. Середньозважена ціна досягла 9,48 грн/кг, що на 31 коп. вище, ніж в кінці липня цього року.
Нагадаємо, уряд зобов’язав НАК «Нафтогаз України» в серпні знизити ціну газу для населення ще на 265 грн за тисячу кубічних метрів.