В Україні продовжує зростати ціна на молоко



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Ситуація зумовлена дефіцитом промислового молока внаслідок скорочення поголів’я дійної худоби

Зростання цін у цей період є очікуваним сезонним явищем. Проте поточний рік виявився інакшим і не вписався в загальну картину динаміки попередніх років.

Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока, пише Аgronews.

«Ціни почали зростати раніше – в кінці червня, а їх стрімкість навіть здивувала багатьох учасників ринку. Ситуація, яка склалася, зумовлена дефіцитом промислового молока внаслідок скорочення поголів’я дійної худоби. Спрацювала також і емоційна складова, яка посилила попит на сировину серед операторів ринку», – йдеться у повідомленні.

Подальше підвищення цін на молоко можливе, але в межах 5−10 коп./кг і більше для тих виробників, які ще не встигли укласти нові протоколи. Ціни у вересні залишатимуться орієнтовно схожими до серпневих.

Вищий ґатунок досяг 9,24 грн/кг (+12 коп.), темпи його зростання були найменшими.

Перший ґатунок подорожчав на 21 коп. – до 9,08 грн/кг. Попит на молоко екстраґатунку продовжує зростати, про що свідчить подальше збільшення цінового розриву між сортами екстра-вищий до 89 коп. Різниця вищого та першого ґатунків скоротилася до 16 коп. Середньозважена ціна досягла 9,48 грн/кг, що на 31 коп. вище, ніж в кінці липня цього року.

Нагадаємо, уряд зобов’язав НАК «Нафтогаз України» в серпні знизити ціну газу для населення ще на 265 грн за тисячу кубічних метрів.