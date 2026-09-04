Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українці в Польщі можуть отримати новий статус: що для них зміниться

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Українці в Польщі можуть отримати новий статус: що для них зміниться
Після зміни статусу потрібно враховувати, що це вже не тимчасовий захист
фото: navimigrant.pl

Нова посвідка дає право на проживання в Польщі протягом трьох років, але після її отримання частина переваг тимчасового захисту припиняється

Українці, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом і мають статус PESEL UKR, можуть оформити спеціальну посвідку на проживання CUKR. Вона підтверджує дозвіл на тимчасове проживання в країні строком на три роки. Подати заяву можна виключно в електронній формі через портал MOS. Про це повідомляє Управління у справах іноземців Польщі, пише «Главком». 

CUKR – це посвідка на тимчасове проживання на спеціальних умовах для людей, які користуються тимчасовим захистом і вирішили перейти на інший тип легалізації перебування. Після отримання документа статус UKR у реєстрі PESEL змінюється на CUKR.

Хто може отримати CUKR

Оформити посвідку можуть українці, які відповідають установленим умовам щодо перебування в Польщі та безперервності статусу UKR. Водночас отримання CUKR не є автоматичним. Людина має самостійно подати заяву та пройти процедуру оформлення посвідки. Заявки приймають до 4 березня 2027 року.

Що дає нова посвідка

Головна перевага CUKR – можливість легально проживати в Польщі протягом трьох років на підставі дозволу на тимчасове проживання. Власники CUKR отримують повне право на роботу в Польщі та можуть вести підприємницьку діяльність. Також вони можуть подорожувати країнами Шенгенської зони до 90 днів протягом кожних 180 днів. Час проживання в Польщі на підставі CUKR також враховується під час отримання дозволу на постійне проживання довгострокового резидента ЄС.

Які права можна втратити

Перехід на CUKR означає припинення тимчасового захисту. Тому людина більше не користуватиметься частиною прав і пільг, які безпосередньо пов’язані зі статусом UKR. Зокрема, після зміни статусу потрібно враховувати, що CUKR – це вже не тимчасовий захист, а звичайний дозвіл на тимчасове проживання на спеціальних умовах. Водночас право на роботу та підприємницьку діяльність зберігається.

Важливо також, що після отримання CUKR діятимуть інші правила перебування за кордоном. Якщо власник посвідки залишить Польщу більш ніж на шість місяців, він може втратити дозвіл на тимчасове проживання. Крім того, про зміну місця проживання необхідно повідомляти воєводу, який видав посвідку, протягом 15 робочих днів.

Що буде зі статусом UKR

Після отримання посвідки CUKR статус UKR у реєстрі PESEL змінюється на CUKR. Якщо ж людина не отримає саму посвідку протягом 60 днів після повідомлення воєводського управління про можливість її отримання, документ буде анульований, а статус UKR не зміниться.

Таким чином, CUKR дає українцям у Польщі більш стабільну підставу для проживання на три роки, але водночас означає вихід із режиму тимчасового захисту. Тому перед поданням заяви варто врахувати не лише переваги посвідки, а й права, які були пов’язані саме зі статусом UKR.

Варто нагадати, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав країни Європейського Союзу вислати значну частину російських дипломатів. За його словами, серед представників РФ у країнах блоку є люди, які виконують завдання, несумісні з дипломатичним статусом.

Читайте також:

Теги: українці біженці Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рамзан Кадиров заговорив про можливе захоплення європейських країн
Кадиров вже збирається захоплювати Польщу, Францію і Німеччину
Вчора, 19:24
Юлія Павлів радіє подарованим наметам
Українці здійснили мрію переселенки з чотирма дітьми
29 серпня, 17:15
Євростат оприлюднив дані про українців із дозволами на проживання в ЄС
Нові дані Євростату показали, як змінилася кількість українців у країнах ЄС
27 серпня, 11:04
За кордон – лише з «Резерв+»? Європа зустрічає українців по-новому: усі деталі
За кордон – лише з «Резерв+»? Європа зустрічає українців по-новому: усі деталі Наші закордоном
21 серпня, 14:30
Туск назвав подібні напади антипольською діяльністю
Туск звернувся до нападників на українських дітей у Бидгощі
18 серпня, 16:58
Заступник голови громади на Тернопільщині залишився за кордоном після відрядження
Заступник голови громади на Тернопільщині не повернувся в Україну після відрядження
13 серпня, 20:32
Начальник Херсонської міської воєнної адміністрації Ярослав Шанько
Про концтабір, який Оля Полякова ще не бачила
12 серпня, 22:27
Тепер Олег та Юля живуть у Трансільванії й знову розбираються з побутом, роботою та планами на майбутнє
Родина українців втекла із США до Румунії: що стало причиною
8 серпня, 17:15
Українець не визнає своєї провини
Польща: взято під варту 18-річного українця за підозрою у замаху на вбивство
4 серпня, 19:14

Соціум

Сочі затягнуло хмарою чорного диму: місцеві побоюються «нафтового дощу» (фото)
Сочі затягнуло хмарою чорного диму: місцеві побоюються «нафтового дощу» (фото)
Українці в Польщі можуть отримати новий статус: що для них зміниться
Українці в Польщі можуть отримати новий статус: що для них зміниться
Човен із мігрантами 27 днів дрейфував біля Канарських островів: понад 80 людей загинули
Човен із мігрантами 27 днів дрейфував біля Канарських островів: понад 80 людей загинули
Удар по Башкортостану: спалахнула пожежа на нафтохімічному заводі (відео)
Удар по Башкортостану: спалахнула пожежа на нафтохімічному заводі (відео)
США закликали своїх громадян не їхати до Умані на Рош га-Шана
США закликали своїх громадян не їхати до Умані на Рош га-Шана
Олена Зеленська з'явилася на обкладинці литовського журналу Elle
Олена Зеленська з'явилася на обкладинці литовського журналу Elle

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2026
105K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
94K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
84K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Вся надія на Дунай? Компанія-експортер зерна пояснила, які можливості дає альтернативний транспортний коридор
Сьогодні, 06:15
Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
2 вересня, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
2 вересня, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
2 вересня, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
2 вересня, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
2 вересня, 11:36

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua