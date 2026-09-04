Українці в Польщі можуть отримати новий статус: що для них зміниться

Після зміни статусу потрібно враховувати, що це вже не тимчасовий захист

Нова посвідка дає право на проживання в Польщі протягом трьох років, але після її отримання частина переваг тимчасового захисту припиняється

Українці, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом і мають статус PESEL UKR, можуть оформити спеціальну посвідку на проживання CUKR. Вона підтверджує дозвіл на тимчасове проживання в країні строком на три роки. Подати заяву можна виключно в електронній формі через портал MOS. Про це повідомляє Управління у справах іноземців Польщі, пише «Главком».

CUKR – це посвідка на тимчасове проживання на спеціальних умовах для людей, які користуються тимчасовим захистом і вирішили перейти на інший тип легалізації перебування. Після отримання документа статус UKR у реєстрі PESEL змінюється на CUKR.

Хто може отримати CUKR

Оформити посвідку можуть українці, які відповідають установленим умовам щодо перебування в Польщі та безперервності статусу UKR. Водночас отримання CUKR не є автоматичним. Людина має самостійно подати заяву та пройти процедуру оформлення посвідки. Заявки приймають до 4 березня 2027 року.

Що дає нова посвідка

Головна перевага CUKR – можливість легально проживати в Польщі протягом трьох років на підставі дозволу на тимчасове проживання. Власники CUKR отримують повне право на роботу в Польщі та можуть вести підприємницьку діяльність. Також вони можуть подорожувати країнами Шенгенської зони до 90 днів протягом кожних 180 днів. Час проживання в Польщі на підставі CUKR також враховується під час отримання дозволу на постійне проживання довгострокового резидента ЄС.

Які права можна втратити

Перехід на CUKR означає припинення тимчасового захисту. Тому людина більше не користуватиметься частиною прав і пільг, які безпосередньо пов’язані зі статусом UKR. Зокрема, після зміни статусу потрібно враховувати, що CUKR – це вже не тимчасовий захист, а звичайний дозвіл на тимчасове проживання на спеціальних умовах. Водночас право на роботу та підприємницьку діяльність зберігається.

Важливо також, що після отримання CUKR діятимуть інші правила перебування за кордоном. Якщо власник посвідки залишить Польщу більш ніж на шість місяців, він може втратити дозвіл на тимчасове проживання. Крім того, про зміну місця проживання необхідно повідомляти воєводу, який видав посвідку, протягом 15 робочих днів.

Що буде зі статусом UKR

Після отримання посвідки CUKR статус UKR у реєстрі PESEL змінюється на CUKR. Якщо ж людина не отримає саму посвідку протягом 60 днів після повідомлення воєводського управління про можливість її отримання, документ буде анульований, а статус UKR не зміниться.

Таким чином, CUKR дає українцям у Польщі більш стабільну підставу для проживання на три роки, але водночас означає вихід із режиму тимчасового захисту. Тому перед поданням заяви варто врахувати не лише переваги посвідки, а й права, які були пов’язані саме зі статусом UKR.

Варто нагадати, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав країни Європейського Союзу вислати значну частину російських дипломатів. За його словами, серед представників РФ у країнах блоку є люди, які виконують завдання, несумісні з дипломатичним статусом.